驚險瞬間！雲林三寶「逆向」走圓環…他傻眼急煞　網譏：「順時鐘」也被罵

記者陳羿妏、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾圓環10日上午10時許出現三寶駕駛！一名陳姓車主表示，開車行經圓環時，眼前突然冒出一台白色車輛，當街「順時中」逆向行駛，行徑令人傻眼，他趕緊踩剎車，所幸沒釀成事故。陳男的行車記錄器也拍下驚險瞬間，他PO上網後，有網友搭上防疫話題，笑稱「『順時鐘（中）』竟然也被罵」。

▲雲林虎尾圓環10日出現一名三寶駕駛「順時鐘」逆向行駛。（圖／陳姓車主提供，下同）

對此，雲林縣警察局表示，由於該圓環須「逆時鐘」方向連接至各道路，而這名白色車主已違反道路交通處罰管理條例，將開罰600元至1800元，提醒用路人應當要遵循指示方向。

陳男將這段影片PO至網路上，引發各種熱烈討論，有網友表示這樣的行為，根本是「移動式三寶」，還說「第一次看到有人順時鐘（中）被罵了」、「在圓環遇到很多這種的耶」；另外，車隊群組中也有收到這部影片，成員紛紛表示「檢舉啦」、「太扯」、「太誇張」、「今天母親節，送他一份母親節紅單」。

▲車隊成員反應。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►拍照拍不完

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