　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

疫情衝擊釋迦外銷！東森購物將大力促銷　王令麟：不計成本挺農民

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼農委會因應武漢肺炎進行相關輔導措施-陳吉仲,廖尚文,彭鴻珷。（圖／記者黃克翔攝）

▲農委會主委陳吉仲（中）、無店面公會理事長廖尚文（右2）、東森購物執行長彭鴻珷（右1）等政府以及電商通路代表，6日共同召開記者會，將大力協助促銷台灣農產品。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，連帶衝擊台灣農業，農委會已研擬因應對策及提供農業紓困貸款等，並於6日再度邀集無店面公會、多家國內電商業者以及台東農會代表，其中提到將媒合296供貨農民團體與30多家網購通路展開大規模合作，而率先響應的東森購物，在董事長王令麟下令將不計成本力挺在地農民後，已針對目前最需搶救的釋迦準備推出檔期活動。

面對武漢肺炎疫情，不少春酒、團拜取消，再加上民眾出門意願降低，餐飲行業受到影響，農業亦成了受災戶，農委會盤點產業影響後，隨即啟動輔導方案，其中最重要的一環就是與國內電商通路合作。

農委會主委陳吉仲表示，當民眾為了防疫而減少到傳統市場、超市購買農產品時，建議可以改到電商或電視購物等通路採買，除了可以買到有機、產銷履歷及CAS標章等具溯源國產農漁畜產品，安心有保證之外，農委會也將擬定獎勵機制，例如提供買500送50優惠購買誘因吸引消費者，盼能一起支持國內農產品，幫助農民增加收入，預計這樣的合作模式可讓6萬多農民受惠。

無店面公會理事長廖尚文提到，無店面公會長期以來配合政府政策推動各項相關政策，針對武漢肺炎對產業引起的衝擊，農委會為此提出鼓勵消費者透過電商消費，公會會員將全力配合，由於過去民眾在電商平台消費農漁產品比例不到1%，因此也希望能藉此改變消費行為，在電商及電視購物等虛擬通路能夠便利且放心採買。

▲▼農委會因應武漢肺炎進行相關輔導措施-廖尚文,彭鴻珷。（圖／記者黃克翔攝）

▲面對此次疫情，廖尚文（左）、彭鴻珷（右）皆提到，電商通路將全力配合政府政策。

長期以來關心農民的東森購物，過去多次與農委會合作力挺在地小農，舉辦公益義賣號召會員一起發揮愛心幫助農民渡過難關，東森購物執行長彭鴻珷提到，在農糧署支持下，東森購物與各地小農合作，從新竹桶柑、雲林高麗菜、屏東金鑽鳳梨、高雄美濃北蕉等，每一檔都賣出好成績，尤其桶柑更是賣到農會紙箱供應不足，面對此次疫情，董事長王令麟下令率先響應，將不計成本幫助台灣農民銷售，以實際行動相助，全力配合政府的各項要求和活動，希望集團能盡一份心力共體時艱，同時拋磚引玉，其他企業也能一起加入。

▲東森購物長期關懷台灣農民，多次協助銷售各地農產品。（資料照／記者徐文彬攝）

由於疫情造成中國市通路受阻，農委會特別點出鳳梨、釋迦、石斑魚及午仔魚這4個農漁品項，預期上半年外銷受到影響可能最大，其中正值產季的釋迦，銷往中國大陸占比高達97%，現仍有4千噸待銷，因此成為加強促銷重點。

彭鴻珷預告下周已計劃在東森旗下電視購物、購物網等全通路推出釋迦檔期活動，「東森農場已建立了很好的SOP，只要農委會有支援需求，我們就會全力配合，東森購物也將扮演平台媒介角色，去中間化，讓產地農民有好收入，同時讓消費者買到便宜農產品。」

►武漢肺炎台灣農民也受災！　王令麟：東森購物率先響應農委會力挺在地小農

ET快訊
獨／被告知「2hr內到機場」　她回憶首架武漢包機：誰能上機都
徐正文3點背後盤算被起底！他曝「240人被當籌碼」怒：根本擄
7分鐘完整音檔曝光！首例女台商哽咽「確診當天晴天霹靂」曝心聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

武漢肺炎台灣農民也受災！　東森購物率先響應農委會力挺在地小農

【廣編】30秒懶人美型速成教學　七天七招擺脫年後卡卡負擔

疫情衝擊釋迦外銷！農委會邀30多家電商共同促銷力挺農民

草莓控衝了！超商超濃郁「重乳草莓霜淇淋」重磅回歸　銅板價＄39就能吃到

影／「謝謝你們守護大家」　台北101燈光向防疫人員致敬

年後飲食回歸大作戰！Simple-Fit席捲IG　超商「夾心土司」一片難求

勤洗手抗武漢肺炎　東森購物緊急上架千組「防疫雙法寶」

暖男值狂飆！全家 X KAKAO FRIENDS第二波集點送居家暖物出擊　情人節想脫單就靠它

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

【廣編】30秒懶人美型速成教學　七天七招擺脫年後卡卡負擔

疫情衝擊釋迦外銷！農委會邀30多家電商共同促銷力挺農民

草莓控衝了！超商超濃郁「重乳草莓霜淇淋」重磅回歸　銅板價＄39就能吃到

影／「謝謝你們守護大家」　台北101燈光向防疫人員致敬

年後飲食回歸大作戰！Simple-Fit席捲IG　超商「夾心土司」一片難求

勤洗手抗武漢肺炎　東森購物緊急上架千組「防疫雙法寶」

暖男值狂飆！全家 X KAKAO FRIENDS第二波集點送居家暖物出擊　情人節想脫單就靠它

ASICS省力跑鞋RIDE新成員　EVORIDE閃耀白金7日起全台開賣

義列車脫軌2死28傷！「司機被甩飛」殉職　米蘭-波隆那交通雙向中斷

加拿大網紅機上謊稱感染武漢肺炎 飛機折返賤男遭起訴

彭博：中國犧牲1省保全世界！97%死亡個案集中湖北　前線醫指封城有必要

英國團隊超速研發　「武漢肺炎疫苗」下周動物測試…最快夏季就進入臨床！

快訊／新北夫婦「2日廈門入境」！隔離未滿竟現身金門趴趴走…落跑被抓包

中職／味全龍3外籍教練來了　正式投入春訓

台塑四寶1月營收年減15.3%　僅台塑化逆勢成長1成

舊CT不在6搶1圖案票選　棒協：開會有說要列進去

綠委點名柯文哲拿下口罩　民眾黨嗆：「禮讓口罩」勿矯枉過正

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

消費熱門新聞

草莓控衝！超商「重乳草莓霜淇淋」重磅回歸

101秀「謝謝你們」向防疫人致敬

超商「夾心土司」一片難求

全家集點送KAKAOFRIENDS

開工神器！Galaxy Note10 Lite甜價加持事業運

入手Sony指定電視　週週抽3萬元訂房券

常見消毒產品該如何選擇?

過敏人：原來這才是真正純淨的空氣

東森購物上架千組「防疫雙法寶」

Sony A9G完美還原絕美景致

Sony A9G讓音效大師沉浸聲色空間

百貨啟動防疫　娃娃車暫停租借

疫情衝擊釋迦外銷　農委會邀30多家電商共同促銷力挺農民

夢幻草莓季到！超商打造期間限定「莓好派對」

更多熱門

相關新聞

陳其邁貼心提醒口罩購買4重點

陳其邁貼心提醒口罩購買4重點

口罩實名制6日上路，關於口罩哪天可以買、去哪裡買等問題，行政院副院長陳其邁6日在臉書進行宣導，以一張圖整理購買口罩4個重點。

台南偏鄉衛生所口罩販賣系統連線穩定

台南偏鄉衛生所口罩販賣系統連線穩定

「晴天霹靂」首例女台商完整7分鐘音檔全文

「晴天霹靂」首例女台商完整7分鐘音檔全文

小三通喊停？陸委會：這2天會有決定

小三通喊停？陸委會：這2天會有決定

醫療基金成市場亮點　投信：投資仍應重長期趨勢及企業競爭力

醫療基金成市場亮點　投信：投資仍應重長期趨勢及企業競爭力

關鍵字：

東森購物農委會鳳梨釋迦電商農產品小農武漢肺炎疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

莉婭親上火線開戰：靠北！

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面