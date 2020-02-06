疫情衝擊釋迦外銷！農委會邀30多家電商共同促銷力挺農民

▲農委會主委陳吉仲（中）、無店面公會理事長廖尚文（右2）、東森購物執行長彭鴻珷（右1）等政府以及電商通路代表，6日共同召開記者會，將大力協助促銷台灣農產品。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，連帶衝擊台灣農業，農委會已研擬因應對策及提供農業紓困貸款等，並於6日再度邀集無店面公會、多家國內電商業者以及台東農會代表，其中提到將媒合296供貨農民團體與30多家網購通路展開大規模合作，而率先響應的東森購物，在董事長王令麟下令將不計成本力挺在地農民後，已針對目前最需搶救的釋迦準備推出檔期活動。

面對武漢肺炎疫情，不少春酒、團拜取消，再加上民眾出門意願降低，餐飲行業受到影響，農業亦成了受災戶，農委會盤點產業影響後，隨即啟動輔導方案，其中最重要的一環就是與國內電商通路合作。

農委會主委陳吉仲表示，當民眾為了防疫而減少到傳統市場、超市購買農產品時，建議可以改到電商或電視購物等通路採買，除了可以買到有機、產銷履歷及CAS標章等具溯源國產農漁畜產品，安心有保證之外，農委會也將擬定獎勵機制，例如提供買500送50優惠購買誘因吸引消費者，盼能一起支持國內農產品，幫助農民增加收入，預計這樣的合作模式可讓6萬多農民受惠。

無店面公會理事長廖尚文提到，無店面公會長期以來配合政府政策推動各項相關政策，針對武漢肺炎對產業引起的衝擊，農委會為此提出鼓勵消費者透過電商消費，公會會員將全力配合，由於過去民眾在電商平台消費農漁產品比例不到1%，因此也希望能藉此改變消費行為，在電商及電視購物等虛擬通路能夠便利且放心採買。

▲面對此次疫情，廖尚文（左）、彭鴻珷（右）皆提到，電商通路將全力配合政府政策。

長期以來關心農民的東森購物，過去多次與農委會合作力挺在地小農，舉辦公益義賣號召會員一起發揮愛心幫助農民渡過難關，東森購物執行長彭鴻珷提到，在農糧署支持下，東森購物與各地小農合作，從新竹桶柑、雲林高麗菜、屏東金鑽鳳梨、高雄美濃北蕉等，每一檔都賣出好成績，尤其桶柑更是賣到農會紙箱供應不足，面對此次疫情，董事長王令麟下令率先響應，將不計成本幫助台灣農民銷售，以實際行動相助，全力配合政府的各項要求和活動，希望集團能盡一份心力共體時艱，同時拋磚引玉，其他企業也能一起加入。

▲東森購物長期關懷台灣農民，多次協助銷售各地農產品。（資料照／記者徐文彬攝）

由於疫情造成中國市通路受阻，農委會特別點出鳳梨、釋迦、石斑魚及午仔魚這4個農漁品項，預期上半年外銷受到影響可能最大，其中正值產季的釋迦，銷往中國大陸占比高達97%，現仍有4千噸待銷，因此成為加強促銷重點。

彭鴻珷預告下周已計劃在東森旗下電視購物、購物網等全通路推出釋迦檔期活動，「東森農場已建立了很好的SOP，只要農委會有支援需求，我們就會全力配合，東森購物也將扮演平台媒介角色，去中間化，讓產地農民有好收入，同時讓消費者買到便宜農產品。」

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