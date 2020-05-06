　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

抗疫不找零！街進漫時光…屏東金牌可可鮮奶幸福出擊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高屏知名早午餐業者漫時光攜手行動支付工具「街口支付」，力推屏東金牌可可鮮奶，並輕鬆防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高屏知名早午餐業者漫時光攜手行動支付工具「街口支付」，力推屏東金牌可可鮮奶，並輕鬆防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高屏知名早午餐業者漫時光攜手行動支付工具「街口支付」，力推屏東金牌可可鮮奶，讓消費者吃到水在地有名產品，也能輕鬆防疫。

▲高屏知名早午餐業者漫時光攜手行動支付工具「街口支付」，力推屏東金牌可可鮮奶，並輕鬆防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼街口支付、品嘗屏東金牌美食。

▲高屏知名早午餐業者漫時光攜手行動支付工具「街口支付」，力推屏東金牌可可鮮奶，並輕鬆防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

漫時光早午餐創辦人徐皖台、街口支付副總黃峰昶、TC巧舖共同創辦人邱濬宇、農民鮮乳第三代李奕瑞共同宣布「抗疫不找零！街進漫時光：屏東金牌可可鮮奶幸福出擊」。

5月8日起至24日優惠大放送，「屏東金牌可可與酪農商品全面88折」，比產地價還便宜，而漫時光全面導入街口支付，歡迎街口用戶與民眾品嚐「屏東金牌可可鮮奶」，用行動力挺「世界銀牌巧克力暨金牌可可豆」的TC巧舖與知名的萬丹「農民鮮乳」。

為力挺屏東金牌可可農與酪農，徐皖台盼號招更多業者「上架屏東」，同時設置「金牌可可與萬丹鮮乳外帶專區」，讓擔心疫情而不想出門的消費者，在家也能DIY調製，由於「屏東金牌可可鮮奶」使用真的65%「可可塊」融化，民眾在家也能品嘗到全食物散發的「熱帶水果微酸果香與鮮乳清香」

黃峰昶說，防疫讓民眾漸習慣使用行動支付，有效減低接觸鈔票及零錢銅板次數。上線初期使用街口支付時都享有5％以上行銷回饋。街口支付更將把「屏東驕傲，力挺屏東金牌可可鮮奶」推薦給230多萬活躍用戶，鼓勵街口會員多多支持、多多消費。

客家子弟邱濬宇指出，感謝漫時光使用「金牌真可可」巧克力，而非可可籽或市面上沒有可可成分的巧克力。同時，在漫時光就買得到金牌系列產品，絕非網路詐騙冒名的水貨，提醒民眾不要再被對岸的詐騙集團欺騙。

抱著萌度破表、初生之犢「漫小妹」的萬丹在地第三代酪農青年李奕瑞說明，萬丹「農民鮮乳」因光照充足且水質甘甜，牧場的生乳或產品都符合國家標準，100%純鮮乳都自動化瞬間殺菌，更能保留牛奶中的營養成分，且100%無添加還原乳等，民眾可安心。

心疼屏東金牌可可業者TC巧舖，屢被詐騙業者冒名，透過一頁式網站欺騙台灣消費者，因此，黃耀寬媒合南台灣知名連鎖店「漫時光早午餐」，以及台灣擁有230多萬活躍用戶的街口支付，「虛實整合」齊心力挺屏東可可農民，支持青年酪農。

►被網友形容是「最怕停產」的保養品

ET快訊
養豬男爽中1.17億元彩券！4年後現況曝光…每天「躺著賺」
快訊／狠虐單親打工17歲弟！狂射BB彈逼吃屎　詹姓主嫌羈押禁
人夫吃壯陽藥「碰撞」情婦3hr..隔天暴斃死在床上！元配還安
加碼1萬紓困民眾「不會算」　衛福部：出示存簿就好
紓困申請簡化手續公布！「3證明免帶」政府幫查
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

計程車培訓開跑　黃偉哲勉勵充實自我再出發

印尼女非法居留打工　社工籌措機票助母子返國團聚

嘉義市開辦新冠肺炎急難紓困　東西區公所專區設立

抗疫不找零！街進漫時光…屏東金牌可可鮮奶幸福出擊

潘新傳競選民進黨台南市黨部主委文宣出爐！　5大訴求爭取認同共創高峰

長時間戴口罩耳朵紅腫　犁記餅店老闆送警300「舒適口罩帶」

玉蘭花1串漲到50元大家搶買合照　台中議員嘲諷蘇貞昌「舒睏」

「嘸通夠做歹子」　社勞人：有機會為社區做事…重拾家庭溫暖

路樹「遭蟲啃食」應聲斷裂橫路中　苗警鋸樹移除恢復交通

藏金閣5月網路拍賣會　母親節網拍民眾可拿好禮！

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

計程車培訓開跑　黃偉哲勉勵充實自我再出發

印尼女非法居留打工　社工籌措機票助母子返國團聚

嘉義市開辦新冠肺炎急難紓困　東西區公所專區設立

抗疫不找零！街進漫時光…屏東金牌可可鮮奶幸福出擊

潘新傳競選民進黨台南市黨部主委文宣出爐！　5大訴求爭取認同共創高峰

長時間戴口罩耳朵紅腫　犁記餅店老闆送警300「舒適口罩帶」

玉蘭花1串漲到50元大家搶買合照　台中議員嘲諷蘇貞昌「舒睏」

「嘸通夠做歹子」　社勞人：有機會為社區做事…重拾家庭溫暖

路樹「遭蟲啃食」應聲斷裂橫路中　苗警鋸樹移除恢復交通

藏金閣5月網路拍賣會　母親節網拍民眾可拿好禮！

韋禮安要來了！現身《集合吧！ET星友會》和喵星人唱給你聽

鹹水雞必點「Q脆食材」超多人不愛！外形逼退一票人　賣家坦言：我不敢吃

投票日倒數韓國瑜動作不斷！苗博雅：流氓戰略沒用

防疫口罩空運需求夯　捷迅第一季每股賺1.1元翻倍成長

硬漢爺爺堅決不養貓！　捧「手掌大寶寶」2小時想名字

5月第3度現蹤！美軍B-1B轟炸機現台灣東北方海域

小貨車停路邊「酒駕騎士追撞亡」　車輪越白線…駕駛衰陷官司

4月CPI連3個月下跌年減0.97％　油料費大跌35.5％、創史上最大跌幅　

金正恩「真身＆替身」交談畫面曝光　100％復刻圓臉角度…網崩潰：到底生還死！

工作證明就可借「10萬紓困貸款」？他一問心涼：詐欺...銀行回應了

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

地方熱門新聞

9.3億獎落台中！老闆：最近常有鳳蝶飛入

太神！彩券行7次開頭獎　背後秘密曝

急尋失聯少女白河警平安尋獲

市議員余信憲關心擴大紓困申請

停車格上有它　技術高超也會「碰」

影／紓困金如何發放　鄭文燦：從速、從寬、從簡採認

恆春外海釣魚遭撞沈船　船上8人2傷

羊稠步道「五星級廁所」　張桂綿揭露

勞工紓困救命錢　入帳即遭強制執行

不補助老人健保　民眾多付5千元

台南七股遊客中心IG爆紅

玉蘭花大漲　台中議員諷蘇貞昌「舒睏」

台中業者研發舒適口罩帶贈警

涂權吉建議　改善楊梅交流道回堵塞車

更多熱門

相關新聞

屏東天空出現粉紅色長條雲　令人稱奇

屏東天空出現粉紅色長條雲　令人稱奇

屏東地區5日下午3時左右，天空出現一整條橫狀的白色長雲，傍晚時因太陽的照射，變成粉紅色，宛如一條粉紅色的長龍，令人嘆為觀止，嘖嘖稱奇，競相走告。中央氣象局恆春氣象站主任薛全義表示，接近黃昏時，太陽偏西，斜線角度大，藍光被吸收了，變成紅或黃色，射在白雲上就可能產生這種現象。

老翁迷路蹲路邊　台南暖里長接他回家

老翁迷路蹲路邊　台南暖里長接他回家

年輕夫妻家務糾紛鬧自殺　內埔警苦勸阻憾事

年輕夫妻家務糾紛鬧自殺　內埔警苦勸阻憾事

BMW衝入林邊知名鮮魚湯店！19歲駕駛腳部割傷

BMW衝入林邊知名鮮魚湯店！19歲駕駛腳部割傷

屏東後灣漁船碰撞沉入海中！8成員幸運獲救

屏東後灣漁船碰撞沉入海中！8成員幸運獲救

關鍵字：

早午餐街口支付漫時光屏東金牌可可鮮奶黃耀寬

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面