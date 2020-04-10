淡江USR推廣小農產品　微型市集首進社區

圖、文／淡江時報 潘劭愷報導

本校USR計畫「農情食課-無毒-有機印象淡水」，3月28日起每週六10至15時於淡水新市三路二段海洋都心２社區，舉辦為期3個月的「微型市集市集學堂」，展售淡水及石門地區有機小農產品，包括優酪乳、新鮮蔬菜、米、花草茶葉等，同時舉辦包括「芳香皂基親子趣」、「視覺與舌尖都繽紛的義式泡菜」等主題工作坊或廚藝教室。

該計畫目的為透過「知農、體農與創農」等主軸，引領淡水地區大學生，透過課程及對在地互動的了解，連結社區、農民、產業與土地，共同推廣及發展淡水在地特色，創造社區價值，本次參與的學生，包括修習管科系教授牛涵錚「服務業管理」及水環系教授高思懷「企業環境管理」課程，其中水環四的何宗翰對於這次參與感到非常的興奮，「這是我首次參與USR的活動，其間除了讓我了解小農們的辛苦與用心，更讓我認知『行銷』的重要性，可惜自己快畢業，無法有更多時間參與，但我很肯定會多多學習行銷相關知識，並期待學以致用的一天。」

參加小農，淡水阿三哥休閒農場的張宇婷，之前曾經參與不少與淡江合作的小農市集，她肯定這樣子的合作模式，「可以增加品牌與產品的曝光度，同時與在地的農業伙伴們一起努力推廣在地農作，是件很有意義的事；目前覺得自己在網路行銷上要多下點功夫，讓知名度能更快提升。」大屯溪有機農場的梁素秋，退休後推動河川保育工作，在因緣下開始參與有機農業，「其實有機農業的永續與環境保護有很大的關係，能夠與淡江大學共同推動，透過學生們的參與分享，相信能更快達成有機社區化的目標。」

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由於市集位於社區的「愛鄰 愛您 週末商店街」，儘管天氣不佳，也吸引不少社區住戶前往選購。住戶王小姐表示，這是社區首次舉辦週末商店街，所以一開始便帶著好奇的心前來逛逛，手裡拿著數包農產品的她認為「這個市集感覺不錯，農產品看起來新鮮有趣，滿適合假日早上來逛逛採買；聽說之後還有工作坊，如果有空的話，每週應該都會來走走。」