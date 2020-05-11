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出國還無望！華航、長榮再延長改退票期限　加航台北-溫哥華停飛到明年

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▲▼航班異動,松山機場,長榮航空,中華航空。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航、長榮航空再度延長改退票期限，最新規定出爐。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

雖然國內新冠肺炎（COVlD-19）疫情趨緩，但國際上疫情衝擊仍持續延燒，各國仍持續邊境管制嚴令。中華航空、長榮航空再次延長退改票期限，從5月底延至6月底。

華航表示，凡持有華航、華信各航線機票，在5月7日前開票，搭乘日期落在6月1日到6月30日者，可在7月31前辦理改票或退票。機票效期內，可改訂華航/華信相同訂位艙等/行程（同城市）其他日期自營航班，免收價差/稅差，但僅限一次。華航/華信自營航班不可更改至聯營航班。於華航網站購買的機票更改，請洽各地分公司或客服中心辦理。

請繼續往下閱讀...

根據華航規定，同一國家內可改訂相同訂位艙等任一航點的華航/華信自營航班，往返兩岸機票可改訂相同訂位艙，任一中國或香港華航/華信自營航班等；持台灣往返歐洲的機票可改訂相同訂位艙等的任一台灣往返歐洲的華航/華信自營航班，但台灣往返英國倫敦蓋威特機場除外，且皆免收價差/稅差及手續費，但僅限一次。

華航表示，表示免收退票手續費，在華航網站、各地分公司、客服中心開立機票，可在華航網站申退。相關優選座位及預購超額行李也可全額退費。團體機票須洽旅行社。

▲▼華航,長榮,航班,航空公司,飛機,航班異動。（圖／記者黃克翔攝）

▲國外疫情尚未趨緩，民眾出國仍遙遙無期。（圖／記者黃克翔攝）

長榮航空部分，根據新規定，5月7日前開票或改票，航班日期在6月1日到30日前的各航線，可改訂12月31日（含）前的適用航班（義大利航線可更改至2021年），並豁免改票手續費一次，即日起開放申請到7月7日。

長榮表示，改訂機票須與原票相同行程（相同城市）、且為相同訂位艙等長榮／立榮航空承運航班，不得轉搭他航承運航班，惟因改票而產生的票價差及稅差需由旅客支付。

長榮提醒，在目的地不變的前提下，當原行程既已包含外家航段時，可依照該適用票價規範進行更改，惟因改票而產生票價差及税差需由旅客支付。

至於機票退費部分，長榮規定機票及其相關附加服務費，均免扣退票手續費。透過長榮航空官網購買或更改的機票，可在官網申請退票；透過長榮/立榮航空訂位票務中心購買的機票，請洽長榮／立榮航空訂位票務中心辦理退票；透過旅行社購票，請洽旅行社辦理退票。旅客若未依時辦理登機手續，將不得豁免未登機手續費。

▲▼台灣虎航規劃旅客適當間距，可和前、後旅客保持約1公尺固定距離。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航公布6月份航班異動及最新改、退票作業辦法。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航今也公布最新6月份改、退票作業辦法，2020年6月1日至2020年6月30日東京成田、大阪關西及首爾仁川航線除下述航班（桃園-東京成田 IT-200/IT-201、桃園-大阪關西 IT-210/IT-211、桃園-首爾仁川 IT-600、首爾仁川-桃園 IT-601）仍執飛外，其餘全數取消。

另外，2020年6月1日至2020年6月30日其餘日本、泰國、澳門、韓國及菲律賓往返航班將全數取消。台灣虎航表示，將直接退費至訂單中原始之付款帳戶內，旅客不須進線至客服中心確認亦不需填寫任何表單。

持有2020年6月1日至2020年6月30日間仍執飛的台灣虎航桃園往返東京成田、大阪關西、首爾仁川航線的旅客，台灣虎航提供更改訂位、退票及「安心訂、放心改」方案作為選擇。申請期限自即日起至2020年5月18日晚間21:00（含）止。

菲律賓禁止台灣旅客入境　台灣虎航公告取消航班及退票辦法

▲6月1日至30日僅東京成田、大阪關西及首爾仁川部分航線執飛，其餘航線航班全取消。（圖／台灣虎航提供）

方案一：更改訂位
符合上述說明之適用對象，如選擇日期仍有可售座位時，始可免費更改日期，且得免收票差及手續費，更改以一次為限；可改訂日期範圍為2020年6月1日至2020年7月31日(含)止，且須以來回程皆可搭乘完畢為準。欲進行改票作業者，請直接至線上表單申請：https://www.surveycake.com/s/Bl83a

方案二：退票
符合上述說明之適用對象者，始可選擇退費，且不需支付任何手續費。欲進行退票作業者，請直接進行線上表單填寫即可：https://www.surveycake.com/s/ang2g。謹提醒，選擇退票的旅客，因近期待處理的業務量相當龐大，填表後請靜候作業時間，後續退款會至購票時使用的發卡銀行端，屆時可逕自與發卡銀行聯繫。

方案三：「安心訂、放心改」
符合上述說明之適用對象者，亦可保有於航班出發4小時前使用「安心訂、放心改」的方案，利用先前活動贈送的免費機票改期手續費1次，至台灣虎航官網「管理訂單」中，自行查詢及更改日期，惟票價差及稅差須另行支付。

▲▼加拿大航空。（圖／路透）

▲加拿大航空。（圖／路透）

另外，有旅行社透露，加拿大航空原本台北-溫哥華直飛航線停飛至10月底，但現已修正為停飛至2021年3月27日。有網友就感嘆越延越久，但也有網友表示，疫情本來就是可能得等到明年春天疫苗出來，其實蠻正常的，只是旅行業這一年半應該很麻煩。

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