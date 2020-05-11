「疾管署研檢中心」明進駐中研院！陳時中捧30個「紅豆餅」盼第30天零本土

▲中研院在臉書po出院長和陳時中拿紅豆餅的合照，預祝明天連續30天零確診。（圖／取自中研院臉書）

記者趙于婷／台北報導

台灣連續29天沒有新冠肺炎本土確診病例，但經過此次新冠肺炎風波，行政院也拍板核定「衛生福利部防疫中心興建工程計畫」，中央研究院今（11）日也在臉書透露，疾管署研檢中心明天將進駐中研院，會設置在國家動物實驗中心舊址，直到昆陽園區的防疫中心完工前。

近年國際間新興傳染病不斷發出的挑戰，疾管署自從SARS疫情後即進行相關規劃，歷經十多年、排除許多困難後，在行政院及衛福部的大力支持下，計畫得以獲得通過。行政院在4月10日核定「衛生福利部防疫中心興建工程計畫」，將於現疾病管制署昆陽實驗室原地興建防疫大樓，總經費約新台幣40億元，預計2027年竣工。

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中研院近期努力致力新冠肺炎疫苗研發，今（11）日也在臉書po出指揮官陳時中和院長廖俊智的合照，更搭上近日最夯的「動物森友會」話題，宣布「中研院南港島就要有一位新成員了！疾病管制署 #研檢中心即將登陸 #中央研究院！」更直指「是最受歡迎的島民」。照片中可見陳時中、廖俊智和其他同仁手捧30個紅豆餅，預祝30零確診。

預計興建「行政大樓（含國家衛生指揮中心（NHCC）」及「實驗大樓」兩棟大樓，分別占地14,850平方公尺（約4,500坪，12樓）及46,200平方公尺（約14,000坪，9樓），均規劃設計為綠建築及智慧建築，其中實驗大樓亦有建置第三等級生物安全等級實驗室。