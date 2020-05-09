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雲林北港溪堤防車內「一對男女沉睡」　老農驅前查看…已有屍斑

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▲雲林北港溪堤防9日上午發現一可疑車輛，一男一女陳屍車中，警方聯繫家屬調查死因。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林北港溪堤防9日上午發現一可疑車輛，一對情侶陳屍車中，警方聯繫家屬調查死因。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港溪堤防接近聯美大橋附近，9日上午發現一可疑車輛，車上兩人「沉睡」並且未熄火，附近農民發現後報警，赫然發現2人已全身僵硬且出現屍斑，警方在車上發現農藥瓶及高粱酒，現場無發現打鬥痕跡，警方表示，目前尚不排除是自殺或有其他可能，已聯繫家屬前來釐清，詳細的原因仍在調查當中。

今天上午約10點多，一名農民準備到北港溪河床巡田，行經土庫鎮堤防的越堤道路，發現一輛車內有一男一女像在睡覺，因在大太陽下都無動靜，農夫察覺有異趕緊報警，警方到場該車輛尚未熄火，卻發現車內兩人已無氣息，車上留有高梁酒瓶和農藥罐，檢警初步認定無外力介入。

據了解，兩人年約40多歲是情侶關係，車輛為登記死者陳男所有，死者家屬向警方表示，死者曾向姊姊商借20萬元未果，之後就失去聯繫。因而是否因債務一時想不開，仍待進一步調查。

▲雲林北港溪堤防9日上午發現一可疑車輛，一男一女陳屍車中，警方聯繫家屬調查死因。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林北港溪堤防9日上午發現一可疑車輛，一男一女陳屍車中，警方聯繫家屬調查死因。（圖／記者蔡佩旻攝）

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