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苗栗火炎山意外頻傳　1日4人救護「警消忙翻天」

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▲1名60歲男性因身體不適，救援人員以擔架固定後，運送下山就醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲1名60歲男性因身體不適，救援人員以擔架固定後，運送下山就醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

日前新北1名林姓員警，在攀爬苗栗知名景點火炎山時，因拍照未注意腳下土石鬆動，而墜谷死亡事件；不料18日又有4名登山客因腳扭傷及呼吸困難等，請求協助；也讓警、義、消疲於奔命，也呼籲民眾請山友攀爬火炎山時，務必要小心，注意安全及自身身體狀況。

苗栗縣消防局表示，18日上午9時30分三義消防隊陸續接獲3位民眾通報，因攀爬火炎山山徑，身體不適需協助，當時正逢林管處人員在登山口進行登山安全宣導工作，遂與三義消防隊組隊共10餘人上山救援，在距離登山口約300公尺處，陸續發現待援民眾，其中1位60歲男性民眾狀況不佳，由救難人員以擔架運送下山轉送醫院，另外2位年輕女性在評估後，1位自行步行下山離開，另1位則在友人攙扶下下山前往醫院。

▲▼新竹林區管理處人員於火炎山登山口向民眾宣導登山安全。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲新竹林區管理處人員於火炎山登山口向民眾宣導登山安全。（圖／記者黃孟珍翻攝）

新竹林區管理處表示，近來由於火炎山山徑獲網路票選百大必訪步道之首，許多民眾慕名而來，但卻輕乎這座小山的危險。火炎山山頂雖然只有602公尺的高度，但是從登山口198公尺開始攀爬，一路上多是陡峭山徑，路基又都是石礫地，對於不常登山的人一下子要爬這麼陡的山徑，很容易發生身體不適狀況；再者進入峽谷區後，許多人為了拍照而靠近地質仍有變動，尚不穩定區域，這是相當危險的。

林管處也強調，火炎山美景多，地形凶險，因屬因礫石、卵石崩坍地形，地質與礫石的環境，隨時都可能發生崩塌；也呼籲民眾，登山前，除評估自身狀況，做好事前登山準備，攀登時也要注意周遭環境狀況。林管處已在山徑危險處立牌提醒民眾，請民眾務必遠離崩崖地區，也將持續加強宣導教育，讓民眾確保登山安全。

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