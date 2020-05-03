麻豆警加強交通執法及宣導　降低交通事故發生率

▲為了有效降低轄區內交通事故的發生率，台南市麻豆警分局針對轄內易肇事路段，加強執法力度及深入社區、學校交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了有效降低轄區內交通事故的發生率，提升駕駛人正確用路觀念，台南市麻豆警分局3日起，針對轄內易肇事路段，加強執法力度及深入社區、學校交通安全宣導活動，進而提升防制交通違規及交通事故的成效。

麻豆警分局分析2020年1月迄今轄內交通事故態樣，以未依規定讓車最高，另外未保持安全行車距離及起歩未注意其他人車亦佔很高的比例，發生的時段以7-9時62件及16-18時75件的上下班時段最多，而發生的年齡層20-39歲計265件，佔34.86％、40-59歲240件，佔25.26％、60歲以上192件佔25.26％，經過比對事故第1當事人車輛以機車422件55.52％與小客車235件30.92％為大宗，由此可見交通事故的發生是有一定的脈絡可循的。

麻豆警分局在分析了大數據的結果後，將提出有效作為，除了加強「闖紅燈」攔查取締外，另外「超速」、「酒駕」、「未依規定兩段式左轉」及「未載安全帽」等違規項目也將嚴厲執法。

除了加強執法外，麻豆警分局也將利用社區、學校及關懷據點集會的機會，主動出擊，全面提高宣導力度，並結合民力、志工走入市場、廟宇等人潮較多的地點、時段，以宣導廣播、標語、海報或布條等方式，將交通安全知(常)識深入群眾，讓民眾認識到交通安全的重要性。

麻豆警分局分局長楊慶裕表示，交通事故的發生往往造成民眾生命財產重大的損失，麻豆警分局每月分析取得轄區內交通事故的統計資料，經過肇因研判及大數據分析篩選出肇事率較高的路段或路口及辦理交通安全宣導活動，希望藉由專案的執行能達到提醒駕駛人注意交通安全，並降低交通事故的發生。

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