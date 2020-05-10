▲ 板橋中長途客運12日遷至臨時站，2020年9月完工再遷到新轉運站。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

板橋中長途客運站為配合與捷運環狀線共構的新北板橋轉運站工程施工，將於5月12日起遷移至捷運環狀線板橋站北側（新站路與站前路口）臨時站址繼續營運；新北板橋轉運站則預計2020年9月完工啟用。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，臨時站原訂於4月底遷移，惟經檢核設施未盡妥善，已請捷運工程單位針對客運車輛進出車道、行人候車空間、周邊導引指標及服務設施等加強改善，日前經會同捷運局、客運業者等單位再度現場勘驗，並進行會車測試，確認安全無虞後，板橋客運臨時站訂於5月12日起營運。

▲ 板橋中長途客運12日遷至臨時站。

林詩欽表示，在客運站周邊及地下道均有張貼導引牌面，提醒搭車乘客可經板橋火車站B1地下樓層通道步行至新站路地下道3號出口，一出口即抵達臨時站的售票處及候車區；攜帶大型行李或有無障礙需求的旅客，可利用捷運環狀線板橋站5號出口電梯，再步行至新站路及站前路口，即可到板橋客運臨時站。

交通局表示，原設於板橋區縣民大道、新站路交叉路口的板橋中長途客運站，為臨時站體，啟用迄今已7年，遷站後將進行拆除，新北板橋轉運站則預計2020年9月完工啟用，屆時將可提供乘客更舒適、更寬敞的候車空間，提升服務品質。

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