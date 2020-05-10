▲ 新北友善契作聯盟助有機行銷，防疫e購輕鬆品茗濃郁香醇坪林茶。（圖／奧丁丁提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為支持有機、友善農業發展，與國際有機農業聯盟亞洲分會IFOAM Asia合作成立「亞洲有機行銷智能中心CEIOMA」，並推動「友善契作平台大聯盟」，透過企業、電商增加友善農產品銷售管道。陳陸合先生是首批加入聯盟「奧丁丁市集－新北友善契作專區」的坪林有機茶農。

陳陸合先生2006年退休後，回到故鄉坪林經營「綠光農園」。坪林位於大台北水源翡翠水庫的重要集水區，如果使用農藥和化肥，最終都會流進水庫，影響幾百萬人的健康，所以他堅持做有機。

▲「綠光農園」茶農陳陸合。

綠光農園裡主要種植的是抵抗力強、不怕病蟲害的台茶18號「紅玉」，除了茶園，他也在原始樹林種植了一些「野放茶」，每年只能收成一次，產量相當稀少，但香味比起一般茶葉更加濃郁香醇。

陳陸合表示，因為堅持有機、友善的農法，茶園環境相當健康，不時會看到保育類的大冠鷲、翡翠樹蛙的身影，也因此他除通過有機驗證之外，還獲得慈心有機農業發展基金會的綠色保育標章，讓產品更具環境永續的意義。

▲「綠光農園」。

陳陸合說，有機茶的成本較高，而且整體營收和毛利都很難追上慣行農法。所以除透過體驗行銷增加客源，他也感謝新北市政府的支持，不斷嘗試用創新的方式為有機農尋求新的、更多樣化的通路。

農業局長李玟表示，契作平台秉持著「先創通路，再創農路」的原則，不僅大力推廣、行銷在地有機農業，也協助媒合企業進行農田認養，以先產後銷的方式，讓小農的收入更有保障。

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