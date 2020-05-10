歡祝母親節！侯友宜探視廣恩養護中心　101歲阿嬤：你比電視上卡緣投

▲ 侯友宜探視廣恩養護中心，101歲阿嬤：你比電視上卡緣投。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜10日上午，在社會局副局長許秀能和新店區長林煌源等陪同下，前往財團法人私立廣恩老人養護中心關懷，慰問機構員工在防疫期間的辛勞，適逢母親節，也關懷中心的長輩，聽到陳免阿嬤已高齡101歲，侯友宜豎起大拇指比出101讚賞。

80歲的黃彭美枝阿嬤，看到市長來，原本坐在輪椅上，還高興地站起來向侯友宜說：「你比電視上卡緣投！」侯友宜開心的和廣恩4到6月慶生的長輩唱生日快樂歌，也致贈蘋果禮盒和康乃馨，祝福每位長輩母親節快樂、身體健康。

▲ 侯友宜到廣恩養護送康乃馨、蘋果。

廣恩老人養護中心董事長林偉峰表示，新北市在防疫作為上超前部署，長照機溝均按照市府的指示辦理，從5月5日開放探視「限人數、限時間、限地點、限年齡」後，無論進入會客區或寢室，都遵守防疫規定，像是要確實登記，落實實名制、填寫健康聲明、確認TOCC、量測體溫、酒精消毒等。

侯友宜進入廣恩，除量測體溫、酒精消毒外，也主動填寫資料。看到有一對女兒、女婿正在會客室與母親會面，侯友宜特別關心詢問。隨後侯友宜在另一活動空間致贈蘋果和康乃馨，林偉峰介紹陳免阿嬤已經有101歲了，年輕時在坪林採茶，家族共有69人，阿嬤的母親和姊姊都是百歲高壽才仙逝，侯友宜豎起手指比出101讚賞。

侯友宜也和長輩插花，製作母親節花盆，並轉往另一活動空間，為長輩慶生，侯友宜表示，在母親節除了感謝所有工作同仁平時的付出與辛勞，也要祝福在機構內的長輩和全天下的媽媽「母親節快樂！」

「美麗最大的祕密」

▲ 侯友宜為廣恩長輩慶生，廣恩董事長林偉峰（左）。

▲ 侯友宜和廣恩長輩製作康乃馨盆栽。