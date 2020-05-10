▲ 新北急難紓困補助金申請，侯友宜：從頭到尾都按中央指示辦理。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜10日上午到新店廣恩老人養護中心關心長輩，面對媒體詢問有關急難紓困乙事，侯友宜表示，新北市從頭到尾都是奉中央的指示辦理，行政院說中央審核，新北市就將經過初審的案件送衛福部，現在衛福部又說要由地方審核，那新北市就快速審核，從寬認定，希望趕在11日發放。

侯友宜表示，其實無論新北市或全台灣的基層公務人員，在這段防疫期間，都非常辛苦，尤其紓困的專案也很辛苦，大家都在加班，新北市在整個快速收件以後，每天忙到凌晨三、四點，包括禮拜六、禮拜天，大部分都在加班，希望做初步的審核，把資格不符合的剔除，將近剔除了三分之一。

侯友宜說，當然有一些資料不齊全的，是因為市民沒有辦法帶齊，會來做初步的過濾跟查證，然後由中央做審核，因為行政院記者會：「快速收件、中央審核、地方免責」，內容非常明確，因此新北市才會趕緊將初審過的送中央。

侯友宜則表示，衛福部9日下午又改口說由地方審核，那也沒問題，地方能審就審，至於不能審的，無法確認的再來送中央，無論地方審、中央審，最重要的是大家一條心，把這個事情做好，讓有需要的民眾能盡速拿到錢。

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