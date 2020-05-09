▲ 助街友再創職涯新人生，新北勞工局職訓就服媒合百分百。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

為促進街友就業重返職場，新北市政府勞工局、社會局於4月27日起合作辦理綠美化園藝專班並於8日結訓，並由新北市就業服務處邀請3家友善廠商至訓練地點林口觀照園辦理訓後就業媒合，期許藉由勞工局的職訓就服「一條龍」，促進街友就業。

參訓街友阿吉，原是室內裝修師傅，因生意失敗致經濟不濟流浪街頭，僅能靠打零工維生，後來發生車禍造成腳骨折；後續接受轉介至新北市街友中途之家林口觀照園安置，並希望藉由這次職訓專班能夠重返職場，再獲新生。在得知順利推介就業後，藏不住內心的感激，直言「我的人生重新開機了」，並對在場的就服員及廠商頻頻道謝。

友善廠商說明，因樹木修剪、去除雜草等工作，在使用機具及修剪不良枝施工皆具有技術性，尋找專業人力不易；透過就服處告知市府辦理的綠美化園藝職業訓練班即將結訓，且為職訓學員就業媒合，可直接在結訓當日面試專業人員，紛紛表示「有就服處掛保證的推介，對我們廠商是放心的」。而3家廠商也提供10個工作機會，現場10位學員與廠商面試均獲錄取，媒合率達100％。

勞工局長陳瑞嘉表示，就服處透過專責的就服員提供街友支持性及個別化的就業諮詢追蹤輔導、並採陪同面試及補助衣著等服務，提升雇主僱用的意願；針對已成功就業之街友，則透過職場訪視及理財規劃等關懷追蹤，協助街友重返職場延續職涯生命進而達到穩定就業。

「美麗最大的祕密」