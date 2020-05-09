▲ 公園兒童遊戲場阻絕防疫破口，新北志工隊加強巡檢宣導。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為落實防疫措施，新北市政府綠美化環境景觀處持續辦理志工訓練課程，防疫期間公園志工隊除了定期進行樹木、遊具設施巡檢外，也會向民眾宣導防疫注意事項，提醒民眾即使於室外仍需保持適當社交距離，以預防疫情蔓延。

新北市公園志工隊成立於2014年，以「守護樹木健康及兒童遊戲安全」為主軸，協助景觀處進行珍貴樹木巡檢、通報過度修剪、通報生病樹木，以及公園遊具安全檢查等，本年度志工培訓課程於新莊區新泰公園辦理，由景觀處長陳進謙擔任講師，對志工進行培訓。

▲ 新北市景觀處長陳進謙向志工說明，疫情期間防疫宣導等注意事項。

景觀處長陳進謙表示，新北市府目前正推動公園全齡、特色、共融政策，除了硬體設施改善外，也加入佈老志工、運動指導員教導年長者正確使用體建設施，而現有的志工團隊，將持續針對各公園的兒童遊戲場設施進行安全巡檢，為兒童遊戲安全把關；防疫期間也請志工向公園民眾進行防疫宣導。

新北市府對於防疫工作，將盡全力阻絕任何可能破口，以防止群聚感染發生，除了通知各區公所加強公園遊具及體建設施消毒外，景觀處也派員與區公所實地到公園進行防疫宣導，請民眾做好自主健康管理，並保持社交距離，預防感染風險，透過實地巡查和宣導，為公園防疫把關。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北市景觀處長陳進謙向志工說明新北市府公園全齡、特色、共融政策。