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被逼「一定要自然產」...她3年前5F跳下一屍兩命！底層護士慘背鍋

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▲孕婦2次下跪畫面曝光。（圖／榆林市第一醫院）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西榆林市的產婦馬茸茸因陣痛痛到受不了，2度要求家屬讓她剖腹生產，但卻遭到拒絕，就連醫護人員也建議家屬剖腹產，但他們仍堅持讓她自然產，產婦最終因受不了陣痛，從醫院5樓跳下一屍兩命。事發後，二線的值班護士劉麗卻被認定為直接責任人之一，3年過去仍無法返回門診上班。

推開備用手術室的大門，劉麗看到了正要跳樓的產婦馬茸茸，她衝上去，只抓到了衣服的一角，「然後人就不見了，掉下去了。」3年前的這幕，令劉麗至今記憶猶新。

據《澎湃新聞》報導，事件拉回到2017年8月31日，馬茸茸因是生第一胎且胎兒頭部偏大，不適合陰道分娩，主任醫師也表示，若執意自然產恐有難產風險。醫護人員當下便向產婦家屬說明狀況，並建議剖腹生產，但家屬知情後仍堅持自然產，並在《產婦住院知情同意書》上簽字。

▲家屬在同意書中寫「要求經陰道分娩．諒解意外」。（圖／翻攝華商網）

《護理記錄單》上曾顯示，產婦曾提出剖腹產的要求，但在旁的家屬拒絕手術，堅持繼續觀察。馬茸茸當時痛得2次走出分娩中心，向家屬喊疼，但仍被要求要順產。醫護人員多次安撫馬茸茸，接著又建議家屬剖腹產，但家屬仍不理會。

監視器顯示，19時20分，就在值班護士劉麗做完第3次護理記錄後的1分鐘，馬茸茸第3次走出分娩中心。劉麗表示，當時馬茸茸仍然不斷要求剖腹產，但做為助產士，她無權決定，只能給予安慰。

不過，馬茸茸家屬則提出了相反的說法，稱他們都向醫護人員提出了剖腹產的要求，但被拒絕。當晚20時許，馬茸茸從醫院5樓的備用手術室窗口跳下，經搶救無效後死亡。

▲馬姓產婦的床位仍遺留個人用品。（圖／翻攝華商網）

事件一出輿論嘩然，相關醫療人員分別受到警告、行政記過、撤職等責罰，而劉麗是當中唯一一個被解聘的人。劉麗稱，作為事發當天的二線值班護士，她被高層多次找去談話，要求她外出學習一段時間，以平息輿論，盡快解決事件影響。

如今近3年過去了，劉麗遵從此前與院方簽訂的「承諾書」返回婦產科門診上班，卻被拒之門外！劉麗2018年12月向綏德縣勞動人事爭議仲裁院申請勞動仲裁，其返回職位等訴求獲得支持，但涉事醫院卻不服裁決，告上法庭，要求撤銷勞動仲裁裁決書，認定勞動關係不存在。

綏德縣人民法院2019年3月一審判決，結果依然站在劉麗一邊，並指出，事件發生時劉麗為付班護士，不應承擔主要責任，醫院對其他相關人員給予記過、警告等處分，卻給予劉麗解聘處分，本身就不符合客觀事實，有失公正。醫院在書面解聘劉麗的同時，仍安排其外出學習，並承諾學習期滿後給予安排崗位，這意味著「解聘」並非院方的真實意思。

一審判決下達後，院方沒有上訴，然而一年過去了，劉麗仍未能返回工作。對此，榆林市衛健委主任惠德存昨（8）日回應稱，返崗不需要衛健委審批，且醫院當時處理時的具體做法也未上報，後續雙方糾紛走進司法程式且已有結果，將敦促醫院積極履行。該醫院院長馮丙東則表示，「現等待法院執行，已再次安排相關人員與法院對接，力求盡快解決。」

消息傳出後再次引發網友撻伐，紛紛表示，「家屬不要臉，醫院當鴕鳥，最後是底層醫護人員受委屈」、「說白了沒後台背了黑鍋而已」、「這是當下的一個問題，當個人與集體或企業衝突後，個人的勝利怎麼得到有效支持」。

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