13歲少年爽躺滑手機5天！　下床突摔倒「沉默殺手上身」隨時猝死

▲13歲少年連續5天滑手機，導致下肢靜脈血栓。（圖／翻攝自陝西都市報，下同）

記者劉亭／綜合報導

陝西一名13歲少年除了吃飯、上廁所外，整天在房間中狂滑手機、玩電腦連續5天，沒想到一下床就跌倒了，送醫後發現是被發現是右腿下肢靜脈血栓，隨時很可能猝死。

根據「陝西都市快報」報導，寶雞13歲的男孩磊磊因為沒有開學，一直宅在家裡，但和家人鬧了點小彆扭，5天的時間裡都獨自關在房間裡，不是躺著滑手機，就是坐著打電腦，家人怎麼說都不動。

磊磊前幾天下床後發現腿疼，一開始是右腿疼，還摔倒了，趕緊送到醫院檢查。西安大興醫院介入血管科主任郭衛平醫生表示，磊磊的雙腿居然都有嚴重的靜脈血栓，而且靜脈血栓在少年身上發生，這讓她覺得很吃驚。

郭衛平透露，下肢靜脈血栓一般多見於手術後長期臥床不動的病人，還有年紀大的病人，這麼小的年齡確實非常少見，而且下肢靜脈血栓順著血流往上走，就走到了肺動脈，如果堵在主幹，它就會引起肺栓塞，致死性的肺栓塞往往來的非常快。

郭衛平指出，下肢靜脈血栓不及時治療，如果出現肺栓塞，很容易出現猝死現象，而磊磊就是因為他連續幾天嚴重缺少運動，並且喝水少導致的，「我們把靜脈血栓叫做沉默的殺手，臨床可能沒症狀，就包括這個13歲的患者，如果他不是因為酸疼去做超聲檢查，還發現不了」。

深靜脈血栓的好發人群主要有喜歡打麻將的老年人，有時候一打就是通宵，還有上班族等久坐不動的人群。很多人以為靜脈血栓這種病與年輕人關係不大，更別說小孩子，但事實上靜脈血栓正在低齡化。醫生提醒千萬不能久坐不動，適量運動，喝水，才能保持健康。

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