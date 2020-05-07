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廢棄墓地傳出呼救聲！　狠兒「活埋3天」79歲癱瘓老母...現場細節曝光

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▲男子將79歲媽媽活埋多日，警察協助挖出送醫。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲男子將79歲媽媽活埋多日，警察協助挖出送醫。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者劉亭／綜合報導

陝西省榆林市58歲馬姓男子受不了照顧癱瘓在床的79歲母親，竟將對方載至樹林中，見四處無人後，就找了一個廢棄墓坑「倒進去」用黃土埋起來。老奶奶一人在墓坑中待了數日，時而發出呻吟聲，雖然被順利救出，但一開始有點頭腦不清。

綜合陸媒報導，靖边县公安局5日上午接獲通張女報稱，老公馬某2日晚上帶婆婆王某出門後，至今未歸。警方因此展開調查，5日將嫌疑人馬某傳喚到案審訊，馬某聲稱母親被送到甘肅省慶城縣親戚家。

在警方追問之下，馬某才坦白，他在2日晚間8時許，將母親王某芳用人力車拉到靖邊縣萬畝林某處，見四處無人後，就找了一個廢棄墓坑將母親王某芳倒進去用土埋了。

▲男子將79歲媽媽活埋多日，警察協助挖出送醫。（圖／翻攝自新京報，下同）

確認地點後，民警立即對該墓坑進行挖掘，中途聽見有隱約的呼救聲，經民警全力挖掘，成功將墓坑內仍有生命跡象的受害人王某救出，並立即送醫院進行救治。目前王某狀況已較穩定，也可正常談話。

靖邊縣公安局相關人員表示，涉事嫌疑人是老人的大兒子，此前老人和二兒子居住，但二兒子去年生病無力照顧，轉由大兒子照顧，可能是照顧的嫌煩了因此犯案，老人的兒媳婦回家找不到老人報的警，嫌疑人平時在縣城打工居住，農忙時回老家務農。

▲男子將79歲媽媽活埋多日，警察協助挖出送醫。（圖／翻攝自新京報，下同）

接到公安局通報後，靖邊縣人民檢察院第一時間指派檢察官提前介入馬某故意殺人案。在查看現場和聽取偵查機關案情彙報後，檢察官與公安機關辦案人員共同分析研判案情，並就案件下一步證據收集、偵查方向和取證應注意問題提出了意見建議。

目前，被害人王某生命跡象平穩，犯罪嫌疑人馬某因涉嫌故意殺人罪已被公安局刑事拘留，該案正在進一步偵查中。

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