習近平前腳剛走　陸三部委延長「西部大開發」優惠

▲習近平日前赴陝西考察，重點關注企業復工復產、生態保育、脫貧攻堅等。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

在中共總書記習近平日前結束陝西考察行程後，大陸續推「西部大開發」再次引起討論。據《中國政府網》今轉發官媒稱，財政部、稅務總局、國家發展改革委日前已發布聯合公告，明確延續西部大開發企業所得稅政策，穩定企業長期發展預期。

據公告，在日前召開的國務院常務會議上，三部委等單位決議，對今年底到期的對設在西部地區的國家鼓勵類產業企業減按15%稅率徵收企業所得稅政策，延長實施期限，時間為2021年1月1日至2030年12月31日。

▲習近平陝西秦嶺考察農業。（圖／取自新華社微博）

公告指出，鼓勵類產業企業是指以《西部地區鼓勵類產業目錄》中規定的產業項目為主營業務，且其主營業務收入佔企業收入總額60%以上的企業。

同時，所謂的「西部地區」，包括內蒙古自治區、廣西壯族自治區、重慶市、四川省、貴州省、雲南省、西藏自治區、陝西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區和新疆生產建設兵團；至於湖南省湘西土家族苗族自治州、湖北省恩施土家族苗族自治州、吉林省延邊朝鮮族自治州和江西省贛州市，可以比照西部地區的企業所得稅政策執行。

另在4月28日召開的國務院常務會議上，國務院總理李克強還針對聽取2019年全國兩會建議提案辦理情況匯報、促進科學民主決策提升政府治理效能，以及部署加快推進信息網路等新型基礎設施建設、推動產業和消費升級等，制定相關工作。

會議重申，要做好六穩工作，打好脫貧攻堅戰、增強創新能力、深化「放管服」改革、支持中小微企業發展等。

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