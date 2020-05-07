　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

萬元紓困方案首日1257人申請　盧秀燕：受理至6月民眾不用心急

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕表示，市府會從寬認定萬元紓困申請。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，萬元紓困申請延至6月，民眾不用心急。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

行政院6日宣布各地公所開始受理民眾申請1萬元紓困方案，各公所都湧現龐大排隊人潮，台中市長盧秀燕7日表示，昨天首日全國有1萬多件，台中市則是受理1257件，早上還是有許多民眾前去排隊，盧說，中央已經宣布紓困金申請作業延至6月，大家不要著急，市府會從寬、從簡方式認定。

至於外傳賣玉蘭花業者如果拿著賣花照片，就有資格申領，造成玉蘭花搶購，花價從原本1串30元漲至50元一事，盧秀燕表示，市府處理方式一律從寬、從簡、從速，並採取信任原則，但是希望民眾要誠實申報，也相信市民會誠實申報。

盧秀燕表示，至今仍有許多居住在偏鄉，不知道這項訊息的弱勢民眾，也不知道該如何申請紓困金，她昨天已請社會局主動通知符合資格的民眾申請，以幫助更多弱勢朋友。

社會局長彭懷真表示，全市低收、中低收入戶將近3萬3千戶，社會局會比對清冊，針對「家戶平均每人每月生活費」低於當地每人每月最低生活費1.5倍者，協助申請1至3萬元紓困金，針對沒有通過低收、中低收入戶的民眾，市府也會建立機制，對特殊境遇家庭對象、身心障礙者，比對符合需求的民眾協助申請。

如果未符合申請條件的民眾，社會局也會利用愛心專戶，預計有4萬到5萬名民眾受惠，如果超出中央補助金額，市府也會編列預算，盡速協助市民。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／紓困再簡化！　只要帶身分證去就可申請
LIVE／蘇貞昌、陳時中「紓困道歉」一起上火線　說明解決方案
快訊／陳時中：旅遊、商務、文化管制將陸續解封
全球首例！女確診新冠肺炎重症　桃醫「血液淨化3天」救回一命
都連24槓了！鄉民不解「為何沒人買大樂透全餐」　網曝關鍵..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政府馬上辦！蘇貞昌宣布簡化手續　「帶身分證、簽切結」

快訊／紓困亂衛福部挨罵...蘇貞昌不捨陳時中：他四個多月來為國人把關！

白眼黃捷沒話說了！韓國瑜參加遠洋漁船下水典禮　船名就叫「發大財號」

快訊／紓困再簡化！蘇貞昌：只要帶身份證就可申請

彰化預估「超過萬人」申請紓困　如全數核發經費將超出7成

蘇巧慧究責衛福部　名嘴：替爸爸教訓閣員是公主救駕嗎

LIVE／蘇貞昌﹑陳時中「紓困道歉」一起上火線　說明最新解決方案

蔡英文520談話　劉世芳：維穩基調不主動挑釁

高雄幸福川清淤攏係假？直擊小山貓「倒黑泥」　水利局300字駁

萬元紓困方案首日1257人申請　盧秀燕：受理至6月民眾不用心急

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

政府馬上辦！蘇貞昌宣布簡化手續　「帶身分證、簽切結」

快訊／紓困亂衛福部挨罵...蘇貞昌不捨陳時中：他四個多月來為國人把關！

白眼黃捷沒話說了！韓國瑜參加遠洋漁船下水典禮　船名就叫「發大財號」

快訊／紓困再簡化！蘇貞昌：只要帶身份證就可申請

彰化預估「超過萬人」申請紓困　如全數核發經費將超出7成

蘇巧慧究責衛福部　名嘴：替爸爸教訓閣員是公主救駕嗎

LIVE／蘇貞昌﹑陳時中「紓困道歉」一起上火線　說明最新解決方案

蔡英文520談話　劉世芳：維穩基調不主動挑釁

高雄幸福川清淤攏係假？直擊小山貓「倒黑泥」　水利局300字駁

萬元紓困方案首日1257人申請　盧秀燕：受理至6月民眾不用心急

政府馬上辦！蘇貞昌宣布簡化手續　「帶身分證、簽切結」

中職／統一獅兆豐聯名卡獨享優惠　再送限量乾洗手

打破殘暴印象！海巡署曬照「都是人類在吃鯊魚」　喊話原因曝光網讚爆

樂透T恤神奇擋住「4公分碎片」救命　命大男爽中60萬大獎！

案440「二採陰復陽」是二次感染？張上淳談「判斷關鍵」：應是體內殘存病毒

魚排「人臉照」 瘋傳！撞臉佛地魔超驚悚　1.8萬人嚇歪：魚肉齁甲某

台指期漲84點　分析師：尚未出現明顯方向、逆勢單操作可把握行情

Lyft Q1財報意外亮眼！營收優於預期、活躍乘客數增長

快訊／紓困亂衛福部挨罵...蘇貞昌不捨陳時中：他四個多月來為國人把關！

快訊／高屏「黃橙橙」！防疫情也要防熱防中暑　甲仙高溫37.6℃

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

政治熱門新聞

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

請領「萬元紓困金」帶身分證就好　不限人數到6月底

影／中尉排長輕生！家屬盼還原真相

1萬元紓困之亂　吳子嘉：救命錢計較什麼！

罷韓志工籲投票…韓粉大媽森77：馬路不好嗎？

快訊／蘇貞昌為紓困道歉：有錯就改！請衛福部務必簡化流程

王世堅痛批紓困之亂「刁民」：這是刁難人民

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

王鴻薇稱蔡英文「領導人」　國民黨回應了

快訊／加碼1萬紓困民眾「不會算」　衛福部：不用算！出示存簿就好

Wecare高雄立「拆不掉的罷韓看板」投影大樓外牆

獨／錢櫃大火北市懲處名單下午公布　消防副局長畢幼明10餘人在列

快訊／蘇貞昌親自為紓困道歉！「講不夠清楚、領導不夠周到請大家原諒」

更多熱門

相關新聞

張貼女童裸露照攬客　盧秀燕：從嚴處分

張貼女童裸露照攬客　盧秀燕：從嚴處分

台中市有夜店業者為了促銷母親節活動，在網路上放置女童裸露照片，引發各界不滿，台中市長盧秀燕7日在市議會嚴正表示，除了立即要求業者下架照片，並給予嚴厲處分，最重可處以60萬元罰鍰，盧秀燕更強調，市府絕不允許業者侵犯幼童權益，會積極查辦，絕不寬貸。

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

中市府明年再增9間非營利幼兒園

中市府明年再增9間非營利幼兒園

中職8日賽程入場人數增至千人

中職8日賽程入場人數增至千人

為了1萬大家搶買玉蘭花合照...1串漲到50元！

為了1萬大家搶買玉蘭花合照...1串漲到50元！

關鍵字：

萬元紓困盧秀燕

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面