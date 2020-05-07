萬元紓困方案首日1257人申請　盧秀燕：受理至6月民眾不用心急

▲盧秀燕表示，萬元紓困申請延至6月，民眾不用心急。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

行政院6日宣布各地公所開始受理民眾申請1萬元紓困方案，各公所都湧現龐大排隊人潮，台中市長盧秀燕7日表示，昨天首日全國有1萬多件，台中市則是受理1257件，早上還是有許多民眾前去排隊，盧說，中央已經宣布紓困金申請作業延至6月，大家不要著急，市府會從寬、從簡方式認定。

至於外傳賣玉蘭花業者如果拿著賣花照片，就有資格申領，造成玉蘭花搶購，花價從原本1串30元漲至50元一事，盧秀燕表示，市府處理方式一律從寬、從簡、從速，並採取信任原則，但是希望民眾要誠實申報，也相信市民會誠實申報。

盧秀燕表示，至今仍有許多居住在偏鄉，不知道這項訊息的弱勢民眾，也不知道該如何申請紓困金，她昨天已請社會局主動通知符合資格的民眾申請，以幫助更多弱勢朋友。

社會局長彭懷真表示，全市低收、中低收入戶將近3萬3千戶，社會局會比對清冊，針對「家戶平均每人每月生活費」低於當地每人每月最低生活費1.5倍者，協助申請1至3萬元紓困金，針對沒有通過低收、中低收入戶的民眾，市府也會建立機制，對特殊境遇家庭對象、身心障礙者，比對符合需求的民眾協助申請。

如果未符合申請條件的民眾，社會局也會利用愛心專戶，預計有4萬到5萬名民眾受惠，如果超出中央補助金額，市府也會編列預算，盡速協助市民。

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