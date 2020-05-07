「看見台灣」最新1分鐘防疫短片！4故事串連全球力量…共同齊心抗病毒

▲以食指為手勢象徵Protect one and Protect everyone共同防疫。（影／翻攝自YouTube)

記者簡仲豪／綜合報導

2019年底爆發的新冠肺炎病毒（COVID-19）在各地蔓延，讓全球陷入健康與經濟困境。看見台灣基金會及溫世仁文教基金會共同以防疫影片「Protect Every1」，表達對世界與人類的愛惜與關懷，影片以食指比1作為象徵Protect one and Protect everyone，並以4個全球防疫小故事，串連全世界，一同齊心抗擊病毒，團結個人，凝聚為巨大的力量。

看見台灣基金會及溫世仁文教基金會董事長溫泰鈞表示，「這是人類的重大危機時刻，沒有單獨的國家或是領導者能夠解決這次的災難，我們需要每個人都面對危機，積極行動。」更進一步說明，「無論是勤洗手、居家隔離或保持社交距離都是一種全新的生活型態，這也是目前對抗疫情的有效方式。」

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▲Protect Every1發起一起站出來，從己出發，守護好自己，就能守護更多人。（圖／看見台灣基金會提供）

Protect Every1的核心概念由看見台灣基金會及溫世仁文教基金會副董事長楊媛媛所發想，「此時我們該一起站出來，從己出發，守護好自己，就能守護更多人，進而守護全世界。基金會邀請大眾一起響應「Protect one and Protect everyone」，讓每個個體發揮重要的關鍵力量，一起守護世界。」

財團法人看見台灣基金會於2003年由溫世仁先生籌備成立，2008年溫泰鈞先生接掌董事長後，以發掘、整合、行銷、服務四大發展方向，來落實「將台灣特色成功行銷國際」、「讓全球成為台灣服務市場」的使命。

溫世仁文教基金會的願景為「成為社會所需人才的培育先驅」，秉持「推廣終身學習，培育優質人才」及「運用創新科技，落實產業價值」的使命，深耕國中小學生做人處世教育、強化高中職及大專生職能培育、促進社會人士跨領域學習、推廣服務科學與服務創新等重點發展方向。