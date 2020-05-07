林薇回台灣了！度過14天檢疫...最新近況曝光　吐露「過去2個月心聲」

▲林薇不僅擁有高學歷，還曾參加過選秀節目。（圖／翻攝自YouTube／林薇）

記者周亭瑋／綜合報導

留學英國的台灣女孩林薇（Vivi Lin）向譚德塞喊話爆紅，之前她也悄悄回到台灣，並完成14天居家檢疫，今天她在臉書分享近況，也感性吐露，被限制行動與自由時的心聲。

在世衛秘書長譚德塞控訴受到台灣「人身攻擊」後，林薇錄製一段4分鐘影片，要求他向全台人民道歉，而條理清晰、談吐得宜的她，也獲得廣大迴響及讚賞。

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「我回到臺灣了。﻿」林薇今天在臉書透露近況，由於英國大學學期結束、暑假開始，她將原訂的回台計畫稍作調整，並回到家人身邊。

當然，她也遵照疾管署與指揮中心的規定，完成14天的居家隔離檢疫，接著持續做好自主健康管理，「目前身心狀況一切正常，除了感謝親友們的照顧以外，這段時間也要謝謝透過網路與媒體認識我的，你們每一個人的關心。﻿」

在過去近兩個月的時間裡，林薇從自主健康管理、自主隔離、到居家隔離檢疫，「我度過了跟平常生活很不同的一段時間，相信大家的生活也都受到不少影響。被限制的行動與自由，雖然讓生活規劃上、心情上多少有一些浮動，但也意外地讓我多了許多思考的時間與休息和緩的機會。﻿﻿」

▲林薇分享爬山照。（圖／翻攝自臉書／林薇Vivi）

她直呼，「衷心感謝疫情以來站在全球第一線的所有防疫人員，無論是疫調、邊檢、醫衛、行政人員.....，真的謝謝你們。因為實際走過這趟旅程，我更感受到自己能受到保護的幸運與幸福。﻿」

林薇也PO出踏青照，感性地說「在經歷長時間的隔離後，終於踏到戶外地面時的踏實，與呼吸到外界空氣時的舒心，是我始料未及的感動。﻿謝謝每一個努力生活著、持續對抗著疫情的你我，一切都會過去的，讓我們一起繼續守護好我們的家園。」

PO文一出，立刻引來大票網友留言，「歡迎回國，勇敢的台灣女兒」、「歡迎回家，聰明又勇敢的台灣孩子」、「回來真好，給媽媽最好的禮物」、「年輕小美女繼續發光發熱」、「歡迎回來，給妳一個大大的擁抱」。