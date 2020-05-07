桃園八大行業失望了！　鄭文燦：視防疫需求觀察「暫不開放」

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央流行疫情指揮中心宣布各地區酒店、舞廳由地方政府決定開放與否，桃園市長鄭文燦7日主持市府防疫專案會議時表示，市府將組成研議小組進行評估，以目前防疫規範3個條件包括戴口罩、實名制與保持1.5公尺社交距離等需求來看，酒店、舞廳是無法達標的，所以暫時不予開放，等防疫規範有所改變再來考慮。

▲桃園市長鄭文燦7日表示，酒店等業者何時復業？將視防疫需求而定，目前桃園市暫不開放。（圖／記者沈繼昌攝）

因應新冠肺炎衝擊影響，全國酒店、舞廳等業者強制歇業，中央流行疫情指揮中心宣布，只要符合戴口罩、實名制與保持社交距離等3要件就能有條件開放，由各地方政府決定開放與否。

▲桃園市長鄭文燦7日在防疫專案會議上指出，酒店與舞廳業者目前無法達標，暫時不予開放。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，目前全國各地方政府都尚未宣布酒店、舞廳可恢復營業，桃園市政府將同步了解各縣市狀況，由經發局會同警察、消防、衛生局組成研議小組，針對酒店、舞廳業者是否復業進行評估。

鄭文燦強調，桃園市酒店、舞廳以及有陪侍小吃店、KTV等業者，已依照中央規定強制歇業，事後的稽查也非常徹底，中央流行疫情指揮中心決定在條件許可情況底下開放，但目前3個條件，包括戴口罩、實名制以及保持1.5公尺的社交距離等，以現有防疫規範需求來看，舞廳與酒店是無法達標的，所以桃園市暫時不予開放，等防疫規範有所改變再來考慮。

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