民進黨成立高市民意觀察小組　籲市民珍惜可貴「罷免」票





▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「罷韓」投票6月6日登場，民進黨6日中常會通過組成「0606高雄市民意觀察小組」，民進黨主席卓榮泰會中發表三項呼籲與作為，請高雄市民珍惜「罷免」這張難能可貴的一票，捍衛公民權利，踴躍參與投票。

民進黨6日在中常會中通過成立「0606高雄市民意觀察小組」，由立法委員管碧玲、高雄市議會前議長康裕成、高雄市議會黨團總召韓賜村擔任小組成員，確保高雄市民的公民權利。

卓榮泰會中表示，昨日民進黨高雄市議會黨團針對高雄市政府近期動用公權力干擾罷免投票及相關宣傳活動，提出具體的主張與訴求。民進黨認為選舉、罷免是受憲法所保障的人民參政權，是屬於人民的基本權利，無論如何都不容任何人、任何機關、任何團體剝奪及阻撓。

卓榮泰強調，「罷韓」這件事，自始即是一場自發性的公民運動，但經過5月5日中選會正式公告後，已經是屬於全體高雄市民的法律跟政治事件，一定要在法定時程，完成投票行為，必定會得到國人更高的關注。

民進黨針對此次高雄市長罷免案，特別提出三項呼籲與作為。第一、籲請全體高雄市民珍惜「罷免」這張難能可貴的一票，捍衛公民權利，踴躍參與投票；第二、我們將密切關注高雄主流民意的趨向，即日起組成「0606高雄市民意觀察小組」（成員：立法委員管碧玲、前高雄市議會議長康裕成、高雄市黨團總召韓賜村等三人），即時反應最新民意；第三，、要求本黨高雄市黨公職人員及先進同志，要堅持站在正確主流民意的一方，為歷史留下見證，責無旁貸。

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