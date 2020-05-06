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薛凌指控助理遭對手跟蹤偷拍　王孝維：拿出證據不要血口噴人

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▲▼民進黨台北市黨部主委參選人薛凌記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨台北市黨部主委參選人薛凌召開「黑白，講清楚不逃避」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨地方黨部主委選舉5月24日投票，台北市有前台北市議員王孝維、前立委薛凌登記參選，隨著選舉日期接近，兩人廝殺也越加白熱化。薛凌6日下午召開記者會，指控王孝維派人跟蹤她的支持者與團隊助理，已嚴重威脅到團隊的人身安全， 自己將依法提告，並強調「我不怕黑道」。對此，王孝維受訪時回應「絕對不可能」，自己沒有做過這種事情，也請薛凌拿出證據，不要血口噴人。

民進黨地方黨部主委選舉5月24日投票，由於總統蔡英文即將重返黨中央擔任黨主席前的黨部主委選舉，新出爐的人選除了攸關地方派系勢力盤整外，更被視為蔡英文上任黨主席後的地方先鋒部隊，面對2022縣市長選戰與佈局，各派系也相當重視。

薛凌6日下午召開「黑白，講清楚不逃避」記者會，她表示自己從參選至今不斷遭到對手的抹黑攻擊，自己將所有心力都放在跑基層，「對手對我的抹黑我個人一笑置之」，但對手不明事理地跟蹤自己的支持者與團隊助理，已經嚴重影響大家的人身安全與生活作息，因武將依法提告，並強調「我不怕黑道，但是我要保護我的團隊」。

▲▼民進黨台北市黨部主委參選人薛凌記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前民進黨立委薛凌。（圖／記者屠惠剛攝）

薛凌委任律師詹晉鑒表示，王孝維不斷透過媒體放話，捏造散佈薛凌「贈送地瓜三部曲」，但這根本不是事實。詹晉鑒說明，這次贈送有地瓜的文宣小品，並沒有撼動任何黨員在投票的意願與意向，且地瓜是台灣本土象徵，也代表薛凌慰勞台灣農民心意。

此外，有關王孝維指控，薛凌贈送酒類與糕餅類禮盒，與黨員進行有條件交換，詹晉鑒也強調，這些都不是事實，已經嚴重影響薛凌的人格名譽，今天會馬上向北檢提出誹謗告訴。

對於社運人士劉敬文（妖西）日前在臉書指出，王孝維曾擔任華弘公司董事一事，詹晉鑒表示，透過司法院資料系統發現，王孝維的背景並不單純，不僅曾擔任華弘公司代表人，且華弘負責人鄭先生更是竹聯幫月堂堂主，過去曾涉及多起詐欺、妨礙自由、強制罪等案件，擔任董事的王孝維不會完全不知情，絕非三言兩語就可以推得一乾二凈，呼籲王孝維應該要說清楚講明白，還給民進黨一個乾淨的黨部主委選舉。

薛凌委任律師壽若佛則表示，針對對手陣營的許多不實抹黑，薛凌為了維護競選團隊與候選人的清白形象，將針對涉及人身安全與隱私權的行為展開蒐證，將依法提起訴訟，也呼籲王孝維回歸正面選舉，停止所有不正當的手段。

▲▼民進黨台北市黨部主委參選人薛凌記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲薛凌召開「黑白，講清楚不逃避」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，王孝維受訪時回應「絕對不可能」，自己沒有做過這樣的事情，且民進黨主席卓榮泰日前也已經正式宣佈，開始登記就不能有任何送禮的行為，「這跟我們有什麼關係」。

王孝維表示，如果薛凌要指控他有跟蹤行為，就請拿出證據，不要血口噴人，「妳不要當過陽信董事長就這樣」，選舉就要選得乾乾淨淨，自己的立場非常清楚，絕對沒有做過這些狗屁倒灶的事情，講這種話要憑良心，也請薛凌要符合卓榮泰的要求。

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