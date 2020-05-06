已婚老闆狂追：養妳～補習班女師無奈「翻白眼」冷處理！卻遭闆娘告上法庭

▲補習班老闆娘怒告丈夫與女師有曖昧，結局出爐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／宜蘭報導

宜蘭一名人妻與丈夫一起合開補習班，她指控補習班另名女師小乃（化名）多次與丈夫獨處一室，還有親密舉動，氣得將丈夫及小乃告上法庭，對此，小乃喊冤，強調是人夫單方面追求。法院勘驗相關事證後，判人夫應賠償妻子45萬元。

人妻主張，與丈夫1992年5月30日結婚，2人一起開補習班，由丈夫擔任教師及現場負責人，沒想到2015年開始，老公竟與補習班另名女教師小乃在補習班內有數次身體靠近、教室內獨處的親密互動，老公還曾傳LINE給小乃「要好久才可以看到妳也」、「我再抱看看妳，是不是真的瘦了」、「維持健康，以後才可以養妳」、「昨晚媽媽有來安親班」、「問我什麼時候才要娶妳」。

對此，小乃辯稱，人妻說的都不是事實，是人夫單方面示好、騷擾，她是礙於員工、老闆間的不對等關係，才會對人夫的行為隱忍不發，不理會對方的追求，也沒有任何逾越界線的行為。

法官勘驗事證後指出，對話內容只能證明2人曾用LINE通訊，且大多都是人夫主動傳訊，發表個人言論及抒發情感，小乃也並未積極回應人夫，反而用翻白眼的貼圖回訊息，也曾傳「不要一直讓我翻白眼」，認定這些通訊內容不足以證明小乃有侵犯人妻配偶權。

另外，針對2人在補習班內教室獨處一事，一審法院勘驗補習班學生、員工的證詞後，認為2人沒有逾越職場正常互動的情形，判人夫應賠償妻子45萬元；案經上訴，小乃喊冤，強調她對老闆的追求始終冷處理，且人夫及人妻管理員工相當嚴格，若是她真的有做這樣的事情，人妻怎麼可能讓她繼續在補習班任職長達5年，宜蘭地方法院最後將上訴駁回。至於夫妻倆則是在2018年3月離婚。

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