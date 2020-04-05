上課中感覺屁股被頂！女老師伸手抓到「圓圓硬硬」　下秒猛巴學生頭下場曝

▲女老師上課到一半突然覺得臀部被觸碰，伸手一抓後竟直接朝男學生頭部猛砸，法官判拘役50天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／苗栗報導

女子小乃（化名）在一所私立高中當餐飲老師，但某次上課期間，一直感覺到屁股被摸，轉身看後發現是學生阿宏（化名）拿圓鐵盤碰到，沒想到她竟拿起鐵盤朝阿宏猛砸，導致阿宏右臉瘀青，眼鏡也因此損壞。案經阿宏提告，小乃被依傷害罪嫌判拘役50天，得易科罰金5萬元。

判決書指出，小乃2019年2月26日晚間在上餐飲課，而阿宏則擔任示範組。事發當時，阿宏在小乃身後要將洗好的鐵盤拿給她，卻碰觸到她的臀部，而引起小乃不悅，直接拿著鐵盤朝阿宏頭部砸去，導致阿宏受傷，事後氣得提告。

法院在審理時，小乃辯稱，當時因學生正在切菜，且地面濕滑，考量到安全問題，她於是專注在上課，沒有往身後看，但卻突然覺得臀部有東西碰觸，她伸手一抓果真抓到東西，嚇得她一把抓了東西後就拋出去，「我沒有打人，我是冤枉的」。

不過阿宏則反駁，當時是因為小乃要他洗鐵盤，而洗好後因中間隔了2名同學，不方便直接將鐵盤拿給小乃，於是拍了一下對方，但不清楚是拍到哪，沒想到，下一秒，小乃竟直接拿走鐵盤往他頭部太陽穴附近砸下去，眼鏡也因此裂掉。此外，也有其他同學出面證稱，小乃確實有動手打人。

法院審理後認為，若小乃感覺臀部有異物，當她抓起異物時，依常情因先了解是何物，怎會直接將物品拋出，「不擔心會傷害到學生嗎？」且事後還否認犯行，實在不該，因此將她依傷害罪判拘役50天，得易科罰金5萬元。全案可上訴。

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