國中會考新北市禁補習班發傳單　考生中午用餐統一發隔板

▲新北市安排妥善區域讓考生休息與用餐，並統一購置提供每位考生用餐隔板。（圖／新北市政府教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

因應疫情發展狀況，新北市教育局今（30日）指出，新北市訂於5月6日辦理全市考場的模擬演練，包含量測體溫動線、試場開門窗、冷氣的模擬、考生用餐的人流管制等。另在用餐時段，試場也將安排考生用餐區，並統一提供考生用餐隔板。

國中會考將於5月16、17日兩天登場，新北市長侯友宜指示，這是學生人生中的第一次大考，市府格外重視，請教育局及考場學校團隊於5月6日前進行全市考場模擬演練，同時禁止補習班會考期間在校門口發放傳單，務必將防疫做到滴水不漏，讓考生能安心應試以及讓家長放心。

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▲新北市約3萬2,000名考生，為全國第二大考區，28所考場學校6日前完成模擬演練。（圖／新北市政府教育局提供）

新北教育局表示，為兼顧防疫及考生應試權益，考試前一日仍開放考場，惟考生及家長均不得進入試場；進入考場均須佩戴口罩，且經量測發燒者不得進入考場。考試當日各考場學校開放考生入場時間訂為上午6時40分，入場均需佩帶口罩、量測體溫、配合考場人流管制及保持社交距離。另考量五月天氣炎熱，試場仍提供冷氣服務，冷氣開放時，開啟前後門、所有窗戶每扇各開10公分，以加強試場換氣與對流通風。

▲考試當日入場均需佩帶口罩、量測體溫、配合考場人流管制及保持社交距離。（圖／新北市政府教育局提供）

另外，依循教育部規範，這次會考新北考區禁止家長陪考，將由考場承辦學校組成之服務隊及考生就讀學校組成之考生服務隊，協助考生於考場所需之服務與協助。如考生因身心障礙、重大傷病或突發傷病申請應考服務者，以1名家長陪同為原則，於5月8日前下午5時前向新北考區試務會申請。

教育局表示，考量新北考區一般考場學校若有5月2日後因疫情影響達教育部停課標準，已提前規劃備用考場安置考生，備用考場學校包含樟樹實中、金陵女中、樹人家商、能仁家商、南山高中、豫章工商、八斗高中、泰山高中等8校應變，備用考場學校試前皆依會考相關作業，進行考前準備與防疫工作。

