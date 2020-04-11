新北市定補習班5大防疫措施　4/13起梅花座、分流上課、查旅遊史

▲補教業者消毒補習班教室。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市教育局今（11日）訂定補習班及課照中心5大防疫管制措施，並將13日起實施，措施包含，教室內座位採梅花座、保持社交距離、教室人數不超過100人、以分段分流原則上課或改以線上學習方式彈性調整課程，並加強管理教職員工生旅遊史調查。

新北教育局日前已要求補習班密閉空間一律配戴口罩，市長侯友宜表示，面對疫情的發展，要有更積極的防疫作為，疫情是不等人的。為避免群聚感染風險，高規格訂定補習班及安親班五大防疫措施，拉大班內社交距離，以分時段分班上課或擇期補課，規劃學生分段分流上課；學校如有停課之學生，要求自主健康管理學生不到班上課，業者可自行評估自主停課，並改採線上學習方式，保障學生健康，學習也不中斷。

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▲新北市補習班4月13日起實施，座位梅花座、保持社交距離、教室人數不超過100人等。（圖／新竹縣政府提供）

教育局說明，目前已發放補習班、安親班共3,500公升酒精、20萬片口罩，考量本市幅員遼闊，基於便民，未來防疫物資將以宅配方式直接送到班，讓業者能以最即時、便利的方式拿到物資。新北補習教育策進會理事長陳春香表示，宅配物資是一項非常貼心的政策，補習班不用勞師動眾就能即時領取到足夠的物資，新北市政府的用心讓許多業者非常感動。

▲▼ 教室內座位採梅花座，保持社交距離。（圖／新北市教育局提供）

另外，新北訂定防疫SOP，要求補習班、安親班落實7項健康守則（備物資、重消毒、量體溫、勤洗手、確通報、戴口罩、生病不上課），掌握全體教職員工生TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史）及關懷其健康狀況。

教育局表示，市府與補習班、安親班站在同一陣線，通力合作力抗疫情，避免防疫漏洞，我們秉持用最高規格來檢視校外學習環境之防疫能量，超前部署預為因應，若補習班未依規定辦理，依短期補習班設立及管理準則第35及36條，補習班違反相關法令規定情事，得視其情節輕重，分別為糾正、限期整頓改善或停止招生之處分。

