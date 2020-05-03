大學女老師深夜離家！留下紙條：是我沒勇氣...8天後「浮屍小黑河」

▲喬姓女老師留下的遺書。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

內蒙古農業大學的喬姓女老師深夜離家出走，只留下一張紙條，上面寫著一串銀行帳號和密碼，稱自己工作壓力大，已經沒有生活的熱情，不想給社會和家庭添麻煩。就在她失聯8天後，2日被發現浮屍在小黑河水面。

據《北方新報》報導，喬姓女老師4月24日23時50分左右離家出走，只留下一張紙條，上面寫著「是我自己沒有勇氣去面對工作的壓力，以及沒有生活的熱情。我無臉面對所有關心及愛我的人」，還留下了一串銀行密碼。她失聯的消息引來社會很多人的關注，大家紛紛發動身邊朋友以及社交網站幫忙尋找。

▲救援隊員在打撈遺體。（圖／北方新報）

然而2日早上，一位在晨練的民眾發現小黑河河中漂浮著一具遺體，便急忙報了警。隨後，警方、消防救援部門、藍天救援隊相繼趕到現場，聯合把遺體打撈上岸。經家屬確認，死者確實是失聯多日的喬老師。

救援隊副隊長鵬飛表示，已經連續尋找了多日，4月28日得知喬老師離家出走的消息後，藍天救援隊就曾出動12車22人，攜帶水域以及陸地搜救裝備，到達疑似走失位置進行搜索，4天之內前後3次沿著小黑河水域進行過打撈，均沒有結果，「沒想到今天在小黑河被發現，真的是很遺憾。逝者已逝，希望她的家人能夠儘快走出悲痛。」