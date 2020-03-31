補教師強拍下體照「教你認識自己」！下秒吻遍+摸透　3少女受害：我真的很怕

▲湯姓補習班老師對3名女學生伸出狼爪，法官判他3年8個月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新北報導

湯姓補習班老師竟利用職務之便對3名女學生伸出狼爪，不但強吻、熊抱，甚至以要教導性知識及生理構造為由，拍攝女學生下體照片。案經女學生家長提告，一審法官判湯男3年8個月徒刑，但他不服提出上訴，遭二審法官駁回。

判決書指出，湯男2015年間到補習班擔任班導師，但他卻在任職期間，將年僅15歲的少女A請到教室內，並拉下鐵門，隨後將強拉學生坐在自己大腿上，並強吻對方額頭、鼻子。事隔沒幾天，湯男又發現另一名少女B情緒低落，假藉要安慰對方，進而伸手環抱，並親吻對方額頭。

更誇張的是，湯男離職後，還與另一名少女C保持聯繫，竟還將人帶到自己租屋處輔導作業，隨後假藉要教導對方性知識及認識自己的生理構造，拍攝對方下體照片，還撫摸對方身體及親吻等。食髓知味的湯男事後又發現少女C情緒不穩，竟帶著對方上摩鐵，並伸手撫摸對方下體，但這次因為摸到對方的衛生棉才作罷。

然而，湯男仍舊不肯罷休，過沒幾日又將少女C約到摩鐵，而這次竟直接開口要與對方發生性關係，但遭到拒絕，他竟拉著對方手上下討弄自己的生殖器，以此猥褻對方得逞。

事後3名少女互相吐露苦水，才發現湯男竟同樣對自己的同學下手，覺得事態嚴重，因此決定提告，且在法庭上還崩潰泣訴，「我真的很怕」等語。

不過，一審法官審理時，湯男矢口否認犯行，辯稱自己絕對沒有做出那些事，但女學生們指證歷歷，且法官也依據對話紀錄認定他有罪，痛斥他嚴重傷害3名少女身心、人格健全發展，因此依法判刑3年8個月，其中8個月得易科罰金。

湯男不服提出上訴，並坦承犯行，且已向補習班請辭，配合法院調查，也多次表示悔意，向少女家長表達歉意，而現在所從事的工作也不會與未成年少女接觸，再犯的可能性極低，另外家中又有中風的老父需要照顧，因此請求從輕量刑即宣告緩刑，但遭到二審法官駁回。全案可上訴。

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