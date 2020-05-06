41歲女友睡男同事家！19歲男勒到「脫糞斷氣」才鬆手…深夜伴裸屍：我先走了

▲▼台北市大同區赤峰街命案！41歲曾女遭19歲男友勒斃。（圖／記者趙永博攝，下同）

記者戴若涵／台北報導

台北市大同區赤峰街2019年3月間發生一起命案！一名41歲的曾姓女子失聯，事後被人發現她全身赤裸慘死租屋處，至於她19歲的張姓男友則頸部有刀傷躺臥一旁，經送醫搶救後救回一命。事後追查才發現，原來張男因感情糾紛痛下殺手，法院依殺人罪判張男有期徒刑13年，全案定讞。

判決指出，事發前一個星期曾女曾向同居男友張男提出分手，但遭到拒絕。2019年3月15日張男因為不滿曾女為男同事保管金錢，偷走曾女放在包包中的提款卡，盜領共4萬元現金。

另外，2人為了曾女多次到男同事家過夜的事情，曾有過多次爭執，2019年3月22日曾女出門後就沒回家，期間張男曾打電話聯絡曾女，沒想到卻得到女友在黃姓同事家過夜的消息，張男瞬間氣炸，也不去上班，獨自一人在住處苦等。

曾女同年月24日上午返家換衣服準備上班，面對張男不斷質問，這幾天是不是都睡在男同事家，她置若罔聞，此舉秒激怒了男友。張男感覺被隱瞞、欺騙，憤恨交雜的情緒湧現，從曾女後方用右手臂勒住女友頸部，同時用左手施加壓力，確認女友一動也不動之後才鬆手。

根據檢警調查，張男下手時力道強勁，導致曾女當場窒息身亡，並出現脫糞現象，糞便更沾染到床單及衣物上，他見狀趕緊清洗，再將裸身的曾女抱回床上。

張男見女友的屍體萌生死意，先喝下高粱酒後伴屍到深夜，聽見曾女同事前來按電鈴、敲門後，傳訊息給同事，「我先走了，對不起」等語，隨後拿給工刀割頸自殺；曾女同事聯絡曾女房東強行進入屋內才發現，曾女已成了一具冰冷僵硬的屍體，張男則是頸部大量出血，趕緊報警處理，張男送醫後撿回一命。

士林地方法院審理後，依殺人罪判張男有期徒刑13年，另依非法由自動付款設備取財最，處拘役55日，案經上訴，高等法院認為張男家暴殺人犯行明確，決定維持原判，全案上訴到最高法院，亦將上訴駁回，全案定讞。

▲曾女家屬至殯儀館驗屍時，神情哀傷不發一語。（圖／記者黃彥傑攝）

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