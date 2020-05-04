遭男友狠捅12刀！11歲兒全目擊…她急喊：快下車求救　慘成「1屍2命」泡水裡

▲他不滿女友借款16萬元卻只還1萬，竟氣炸殺人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

雲林一名越南籍移工阿光（化名）2019年與女友小乃（化名）相約到台北遊玩，途中2人因為金錢糾紛發生爭吵，孰料，阿光一怒竟奪下小乃防身用水果刀，當著小乃11歲兒子的面，朝懷孕的小乃猛刺12刀，釀成1屍2命的悲劇，事後還拋屍到水溝內。事件曝光後，一二審皆依殺人等罪判阿光有期徒刑16年，可上訴。

判決指出，在雲林一間公司工作的阿光認識小乃之後，雙方發展為男女朋友關係，2019年6月22日晚間，2人相約到台北玩，由於之前阿光曾借了16萬元給小乃，但對方只償還1萬元，2人在車上為了這件事情大吵一架，氣得連夜開車掉頭回雲林公司。

同年月23日凌晨3時許，2人將車停放在公司前吵得不可開交，小乃亮出原本放在車上用來防身的水果刀，要求阿光下車。阿光一見氣炸，竟當著小乃11歲兒子的面，奪刀後朝已懷孕11週的小乃狂刺12刀，深度更達7、8公分，下手相當兇殘。

小乃兒子聽到媽媽喊著「趕快下車去喊救命」，隨即逃命並報警處理，但小乃仍不幸身亡；而阿光則是為了掩飾犯行，將車開到雲林縣麥寮鄉一處橋梁，將屍體拋入橋梁缺口的水溝內，並將水果刀棄置路旁，開車逃逸。

警方接獲報案後，調閱附近監視器畫面，循線找到小乃已散發屍臭的遺體及阿光犯案的兇刀，5天後將逃亡中的阿光逮捕歸案。阿光在偵查中一度辯稱，「我不是故意要殺她，我們2人搶刀子不小心才會刺到」。

但雲林地方法院勘驗各項事證後，不採信阿光的說詞，依殺人罪判他有期徒刑15年，另依遺棄屍體罪處有期徒刑2年，應執行有期徒刑16年，並於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境；台南高分院日前將上訴駁回，全案仍可上訴。

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