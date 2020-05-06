逛臉書見母女溫馨合照！她仔細一瞧驚覺「孩子竟像老公」…心碎提告求償

▲人妻逛臉書驚見一名「長得像老公」的女孩，氣憤提告求償50萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人妻逛臉書時見到一張「母女照」，發現照片中被女子小乃（化名）抱在懷中的女孩，竟與老公長得相似，氣得告上法庭，向小乃及丈夫求償精神撫慰金50萬元。法院審理後，判人夫應賠償妻子20萬元。

人妻主張，跟老公在2008年12月結婚，2017年12月17日她上網逛小乃臉書時，見到對方PO出一張照片，手中所抱的女孩竟跟老公長相相似，認為對方明知老公已有家室，竟還發生性行為，又在2016年11月底產女，另外，她指出，小乃與老公也在偵查程序中承認通姦生子，決定提起訴訟，向2人請求連帶賠償精神撫慰金50萬元。

對此，小乃則喊冤，她2016年1、2月間與人夫發生性行為時，根本不知道對方是有老婆的人，直到孩子生了要報戶口時，人夫才告訴她，「我有老婆」，強調她不是故意侵犯人妻的配偶權；人夫則辯稱，妻子曾向他人說願意「做小的」，意思就是同意他跟小乃交往，也已經原諒他了，另外，夫妻倆2014年間就沒有住在一起了，婚姻關係名存實亡，2017年8月底協議離婚，認為妻子並沒有受到精神上的痛苦。

桃園簡易庭勘驗各項事證後，採信小乃「不知已婚」的說詞，判她免賠；至於人夫則是確實發生通姦行為，又與小乃育有一女，破壞夫妻間生活圓滿、安全及幸福，就算他說「獲得妻子原諒」是真的，但也不能依此認定，他的行為沒有對妻子造成精神上的損害，判他應賠償妻子20萬元。人夫不服判決結果決定上訴。

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