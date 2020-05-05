紓困金如何發？ 鄭文燦：明起各區公所從速、從寬、從簡採認

▲桃園市長鄭文燦5日表示，政府擴大急難紓困方案明起受理，各區公所請從速、從寬與從簡採認。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長蘇貞昌4日親上火線說明政府擴大急難紓困方案將開放申請，有工作、無勞保民眾核實發給1萬元急難紓困金，桃園市各區公所已湧進不少市民詢問如何申請？市長鄭文燦5日受訪時表示，桃園市分配總金額為1億3千6百萬元，總計有1萬3千6百人受惠，明（6）日起各區公所受理申請，他已要求各區公所從速、從寬、從簡採認，協助市民度過疫情難關。

針對疫情影響，政府推出擴大急難紓困實施方案以補助沒有投保公、農與勞保等社會保險民眾，收入低於最低生活費2倍者，每戶加發1萬元急難紓困金，5日的市府防疫專案會議上，全市各區區長都報告已有不少市民這兩天湧入區公所詢問如何申請與相關門檻等資訊。

▲桃園市長鄭文燦5日指出，政府急難紓困方案6日起受理，各區公所請從速、從寬與從簡採認。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，他已要求各區公所方便市民申辦，作業方式務必從簡，原則上欲申請市民只要攜帶存摺、收入證明或是切結書申請，市府會從速、從寬、從簡採認，針對無勞保、有工作者發放1萬元急難紓困金，幫助市民度過疫情難關，目前桃園分配到總金額是1億3千6百萬元，可幫助1萬3千6百人，這部分的作業方式要盡量從簡採認。

另外，農委會也針對全國農漁會會員推出1萬元紓困案，凡農漁會員去年收入不超過50萬元者，都可享有紓困金補助，市府已進行統計，全市農會會員4萬8千8百人、漁會會員3974人，總計5萬2千餘人符合資格，從5月11日起經由各農漁會發放紓困金，受理符合資格農漁民申請，申請總金額則達到5億2千餘萬元。

▲桃園市長鄭文燦5日在防疫專案會議上說，農漁會會員推出1萬元紓困案，將於11日起在各農漁會受理申請。（圖／記者沈繼昌攝）



鄭文燦還說，伴隨疫情發展，包括市民活動中心、社區活動中心等基層館舍，市府決定從6月1日起可以舉行百人以下小型活動，但不能有唱卡拉OK、共餐服務、也不能夠辦桌，以減少群聚風險，凡符合防疫新生活規範，市府會採取分階段漸進方式，讓活動場所可以恢復使用。

鄭文燦強調，目前桃市居家隔離已經到達個位數，代表確診案例已在減少，但目前入境部分仍然有風險，主要都是入境確診個案，市府希望說將來在這個部分，我們的檢疫中心、防疫旅館與居家檢疫這三部分，還是有相當數量負擔，他要呼籲市民要保持戒慎恐懼心情，疫情還沒有告一個段落，大家一樣要全力以赴，讓防疫的每一個時刻都能夠做好。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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