　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

紓困金如何發？ 鄭文燦：明起各區公所從速、從寬、從簡採認

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市長鄭文燦5日表示，政府擴大急難紓困方案明起受理，各區公所請從速、從寬與從簡採認。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦5日表示，政府擴大急難紓困方案明起受理，各區公所請從速、從寬與從簡採認。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長蘇貞昌4日親上火線說明政府擴大急難紓困方案將開放申請，有工作、無勞保民眾核實發給1萬元急難紓困金，桃園市各區公所已湧進不少市民詢問如何申請？市長鄭文燦5日受訪時表示，桃園市分配總金額為1億3千6百萬元，總計有1萬3千6百人受惠，明（6）日起各區公所受理申請，他已要求各區公所從速、從寬、從簡採認，協助市民度過疫情難關。

針對疫情影響，政府推出擴大急難紓困實施方案以補助沒有投保公、農與勞保等社會保險民眾，收入低於最低生活費2倍者，每戶加發1萬元急難紓困金，5日的市府防疫專案會議上，全市各區區長都報告已有不少市民這兩天湧入區公所詢問如何申請與相關門檻等資訊。

▲桃園市長鄭文燦5日指出，政府急難紓困方案6日起受理，各區公所請從速、從寬與從簡採認。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦5日指出，政府急難紓困方案6日起受理，各區公所請從速、從寬與從簡採認。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，他已要求各區公所方便市民申辦，作業方式務必從簡，原則上欲申請市民只要攜帶存摺、收入證明或是切結書申請，市府會從速、從寬、從簡採認，針對無勞保、有工作者發放1萬元急難紓困金，幫助市民度過疫情難關，目前桃園分配到總金額是1億3千6百萬元，可幫助1萬3千6百人，這部分的作業方式要盡量從簡採認。

另外，農委會也針對全國農漁會會員推出1萬元紓困案，凡農漁會員去年收入不超過50萬元者，都可享有紓困金補助，市府已進行統計，全市農會會員4萬8千8百人、漁會會員3974人，總計5萬2千餘人符合資格，從5月11日起經由各農漁會發放紓困金，受理符合資格農漁民申請，申請總金額則達到5億2千餘萬元。

▲桃園市長鄭文燦5日在防疫專案會議上說，農漁會會員推出1萬元紓困案，將於11日起在各農漁會受理申請。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦5日在防疫專案會議上說，農漁會會員推出1萬元紓困案，將於11日起在各農漁會受理申請。（圖／記者沈繼昌攝）


鄭文燦還說，伴隨疫情發展，包括市民活動中心、社區活動中心等基層館舍，市府決定從6月1日起可以舉行百人以下小型活動，但不能有唱卡拉OK、共餐服務、也不能夠辦桌，以減少群聚風險，凡符合防疫新生活規範，市府會採取分階段漸進方式，讓活動場所可以恢復使用。

鄭文燦強調，目前桃市居家隔離已經到達個位數，代表確診案例已在減少，但目前入境部分仍然有風險，主要都是入境確診個案，市府希望說將來在這個部分，我們的檢疫中心、防疫旅館與居家檢疫這三部分，還是有相當數量負擔，他要呼籲市民要保持戒慎恐懼心情，疫情還沒有告一個段落，大家一樣要全力以赴，讓防疫的每一個時刻都能夠做好。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►女大生想分手...恐怖情人威脅公布性愛片！軟禁她還辯「反鎖是習慣」

►吸血錢莊！「辦手機換現金」誘騙社會新鮮人　借1萬年息最高2萬

►趁放風時他連續伸手抓2獄友「鳥鳥」　他辯稱：只想給個驚喜

ET快訊
金正恩「海上雙8淫奢遊輪」曝　他揭極樂內幕：辣妹輪流送上船
今年首波梅雨鋒面母親節到！「全台有雨」時間出爐
領了弱勢補助「還可領1萬元紓困」？　衛福部給解答
基隆預告殺人遭逮！他撂話「被砍到不好意思」　下秒持刀上街頭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「防疫也防溺」11大危險水域曝光　中市府：要稽查100次以上

紓困金如何發？ 鄭文燦：明起各區公所從速、從寬、從簡採認

40萬元生態花園獲「園冶獎」　南投國姓福龜社區巧思營造

南投縣老人假牙補助還有「扣打」　符合資格者快申請

改善楊梅交流道回堵塞車　市議員涂權吉建議設置專用道

中央客語獎勵金喊停王家貞怒批為德不卒　黃偉哲同意中央不做地方做

太平國小球場被當垃圾場　小球員怒批大人帶歪風

星展暖心、守護南投　星展銀行與南投縣府共同關懷獨居長者

新北展開新型態安全生活模式　侯友宜：加快防疫紓困作業

新北市圖母親節限定「室內賞櫻」　借書抽「掃地機器人」慰勞媽媽

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

《創造營2020》女學員撞臉黃子韜　自戀「長得像我不是一件壞事」笑翻XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

「防疫也防溺」11大危險水域曝光　中市府：要稽查100次以上

紓困金如何發？ 鄭文燦：明起各區公所從速、從寬、從簡採認

40萬元生態花園獲「園冶獎」　南投國姓福龜社區巧思營造

南投縣老人假牙補助還有「扣打」　符合資格者快申請

改善楊梅交流道回堵塞車　市議員涂權吉建議設置專用道

中央客語獎勵金喊停王家貞怒批為德不卒　黃偉哲同意中央不做地方做

太平國小球場被當垃圾場　小球員怒批大人帶歪風

星展暖心、守護南投　星展銀行與南投縣府共同關懷獨居長者

新北展開新型態安全生活模式　侯友宜：加快防疫紓困作業

新北市圖母親節限定「室內賞櫻」　借書抽「掃地機器人」慰勞媽媽

陳妍希為受虐兒發聲…PO照被揪「明顯PS痕跡」！　網驚：手機變形了

基隆預告殺人遭逮！他臉書撂話「被砍到不好意思」　持刀街頭遊走：遊戲開始

中職／美媒評比中職高A　在台美職球探有話說

2學生跑步猝死！醫警告「5運動禁戴口罩」…嚴重後果曝：整片濕根本沒用

疫情衝擊！　國銀3月、首季獲利重摔雙創史上同期最大跌幅

「防疫也防溺」11大危險水域曝光　中市府：要稽查100次以上

2020新錶／伯爵熱賣款加鑽圈放閃　江詩丹頓端陀飛輪吸女性藏家　

不斷更新／黃恩賜亂流遭蘇智傑敲二壘打　首局統一1比0中信

中油、台塑等企業接連遭駭客入侵　刑事局低調派員瞭解台塑案情

金正恩「動用的可能是替身」！名醫曝關鍵「硬證據」：但他還活著

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

地方熱門新聞

勞工紓困救命錢　入帳即遭強制執行

疫期報稅在家網路申報　有機會拿大獎

捷運綠線G07桃園站　連續壁工程啟動

饗賓餐旅堅持四不　蔡英文關心紓困申請

不補助老人健保　民眾多付5千元

規模5.9地震晃一下！納骨塔骨灰甕墜落

恆春外海釣魚遭撞沈船　船上8人2傷

林姿妙免費營養午餐　滿意度93％供應量滿意度96％

輕艇選手訓練場地　彭俊豪提2地點

斷4指養大5兒　陳隨意媽媽獲模範母親

東港警「值班台多媒體顯示器」　提升警民互動

林姿妙讓學童飲食更佳營養健康

檢方懷疑台中命案報案人就是犯嫌

降雨偏低　台南水情轉黃燈

更多熱門

相關新聞

參加種西瓜活動　鄭文燦：穩賺不賠

參加種西瓜活動　鄭文燦：穩賺不賠

桃園大園區彩色海芋季，今年受疫期影響停辦；每年主辦該活動的大園溪海休閒農業發展協會，於彩芋田週邊約1公頃農田舉辦「來鄉下種西瓜」活動，市長鄭文燦3日前往體驗種西瓜指出，只要分區分流做得好，也可開放體驗小型農事；鄭文燦並加碼送參加種西瓜民眾小盆栽，表示來桃園參加種西瓜活動，精算後絕對「穩賺不賠」。

鄭文燦鼓勵　力行「防疫新生活運動」

鄭文燦鼓勵　力行「防疫新生活運動」

案430在桃園　鄭文燦說話了

案430在桃園　鄭文燦說話了

醫療機構水電費減免　鄭文燦：衛生局協助

醫療機構水電費減免　鄭文燦：衛生局協助

虎頭山公園烤肉區爐位　疫期減半開放

虎頭山公園烤肉區爐位　疫期減半開放

關鍵字：

紓困金鄭文燦從寬採認

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

台灣加入WHO？世衛正面回應了

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

獨／北市國中生遭砍　傷口深可見骨

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

即／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面