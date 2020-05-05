新莊居檢男猝死家中　兒透露「父很會忍」：身體差又都不看病

▲新莊居家檢疫男暴斃家中。（圖／pakutaso）



記者邱茀濱／綜合報導

新北市新莊區一名葉姓居家檢疫者，昨（4）日下午4時被里幹事、同事發現在隔離處明顯死亡，目前檢警已接手處理，死因仍待調查。不過，葉男的兒子表示雖然他不敢推測死因，但卻透露父親近幾年身體很不好，又很會忍耐，都不去看病。

葉男兒子指出，父親身體好時體重有8、90公斤，但近幾年來身體不好突然瘦到40多公斤，加上又很會忍耐遲遲不去看病，最近一次和父親通電話時，就有發現「他講話時很喘」，所以有叫他多休息。此外，兒子還說，他很少和父親見面，一年可能見不到一面，是昨天接到通知才知道父親過世。

根據初步據了解，該名居家檢疫者為54歲的男性，1日從中國大陸入境後，和同事借了租屋處進行居家隔離，而4日上午10時45分，里幹事還以電話關懷，但當時並無發生任何異常，雙方還約定下午2-3點送交關懷包給葉男，且葉男在12點30分用line自主回報系統回復狀況正常。

里幹事在4日下午3時，前往送關懷包時，遲遲無人應門，因此只好打電話給他的同事前來開門，沒想到兩人將門打開後發現，男子坐在家中沙發上明顯死亡，而桌上還擺有一包藥包，現場並無外力介入，也沒有打鬥痕跡，因此男子的死因仍有待進一步調查。

葉男友人也透露，他生前長期有抽菸習慣，原本肺功能很不好，也有其他疾病，跟新冠肺炎應該沒有關係。

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