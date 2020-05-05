趁放風時他連續伸手抓2獄友「鳥鳥」　他辯稱：只想給個驚喜

▲桃園市陳姓收容人去年8月在台北監獄服刑時，在放風運動時，連續對2名男收容人伸手「抓鳥」，被依違反性騷擾防治法起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

因案在台北監獄服刑中的陳姓男子去年8月間在放風運動時，趁2名收容人在聊天不及防備下，突然伸手偷襲連抓「2鳥」得逞，2男被偷襲後不甘受辱向管理員控告陳涉嫌性騷擾；陳在偵訊時辯稱「只是想給他們驚喜、跟他們玩」而已，僅摸到大腿沒碰到下體；檢方5日偵結依違反性騷擾防治法將陳男提起公訴。

檢警指出，45歲的陳姓收容人因案在台北監獄服刑，去年8月2日上午9時許在北監運動場運動，見2名收容人在聊天之際，突然伸手猛抓2人生殖器得逞，2名收容人事後向管理員申訴表示要提告。

陳男在偵訊時否認犯行，辯稱「跟他們玩、只是想給他們驚喜」而已，而且沒碰到生殖器，只摸到大腿等處，北監劉姓主任管理員則說，根據監視器發現，陳男確實有觸摸2名收容人生殖器之事實，陳男事後向管理員坦承是跟2名收容人鬧著玩之事實；檢方認為，根據監視器發現陳男趁2男不備之際，先後偷襲觸摸生殖器各約1秒與3秒等情事，客觀上應無對2人施暴會脅迫性自主權，偵結依違反性騷擾防治法提起公訴。

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