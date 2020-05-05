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女大生想分手...恐怖情人威脅公布性愛片！軟禁她還辯「反鎖是習慣」

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▲桃園市徐姓男子威脅女大生要公布性愛影片給父母觀看，並公布就讀學校與住址，還剝奪其行動自由挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市徐姓男子威脅女大生要公布性愛影片給父母觀看，並公布就讀學校與住址，還剝奪其行動自由挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子去年因交往女大生有意分手，竟打電話恐嚇要公布2人性愛影片與就讀學校住址等，還要求轉帳1萬元否則將把影片傳給其父母觀看，後來又佯稱要女大生陪同過生日，保證不再糾纏，女大生心生畏懼下陪同徐至租屋處過生日，徐隔日上班後將其反鎖租屋處剝奪自由，女大生打電話報警才獲釋；桃檢5日偵結依剝奪他人行動自由、恐嚇取財得利與恐嚇危害安全罪將徐提起公訴。

檢警調查，24歲的徐姓男子不滿交往中的女大生有意分手，去年10月10日打電話給女大生，揚言要公布2人之前性愛影片要求轉帳1萬元，女大生因無錢支付，2天後徐男再度打電話恐嚇要想辦法弄到其父母手機號碼，把性愛影片傳給父母觀看並公布女大生就讀學校與住址，女大生因而心生畏懼。

同月20日晚間8時許，徐男佯稱要到女大生宿舍門口談事情，若其同意至其租屋處幫他過完生日，保證不再糾纏，女大生為擺脫徐同意由徐開車載回位於中壢區龍東路租屋處，隔日女大生為徐過完生日後表明要回學校準備考試，徐男佯稱隔日上午上班前會送她回學校，但隔日上午卻將房門反鎖，明顯要剝奪其自由，女大生察覺房門被反鎖後打電話向友人求援，友人打電話報警，警方找來鎖匠打開房門後將女大生救出，控告徐男涉嫌妨害自由與恐嚇取財。

檢警偵訊時，徐男否認犯行，辯稱2人是男女朋友關係，曾有幾次吵架都吵得很兇，否認要公布2人性愛影片並告知其父母與轉帳1萬元等情事，只是吵架在氣頭上，想騙騙女大生，至於反鎖房門則是他的習慣；警方則出具報案紀錄與女大生手繪徐男租屋處平面圖、查扣徐男汽車行車紀錄器等證據佐證，檢方偵結依剝奪他人行動自由、恐嚇取財得利罪與恐嚇危害安全罪將徐提起公訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

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