磐石艦多例「陰轉陽」！民憂「漏放無症狀患者」...感染科權威曝現況

▲磐石艦隊確診者有許多都是無症狀病患。（圖／ETtoday資料照）

記者林妤柔／採訪報導

中央流行疫情指揮中心今日宣布零確診的好消息，讓國人相當高興，但鑒於最近磐石艦隊確診者都是無症狀患者，或是突然陰轉陽的案例，實在不能大意。感染科名醫指出，磐石艦隊感染者由於年輕人比較高，也許有輕微症狀沒被呈報上去，才說有很多無症狀患者，但台灣目前未爆出不名感染源的社區傳染，所以威脅性並不高。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎表示，磐石艦隊的感染者大都是年輕人，無症狀感染的比例比較高，可能有很多輕微症狀，但沒有報上去，所以被歸類為無症狀患者。同是長時間相處，女酒店公關案卻只有一例確診，李秉穎則認為這就「比較難解釋」。

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問到「是否可能漏放無症狀患者」，李秉穎直言「也有可能」，但他認為雖然無法全部抓到，但威脅性並不高，因此指揮中心已經擴大採檢對象，社區肺炎篩檢、醫護人員有呼吸道問題等症狀都會被採檢，目前台灣也沒有爆出不明感染源的社區案例，算是都有控制住。

李秉穎表示，現在針對高危險群，例如確診接觸者本來是一採、隔離觀察14天，由於最近出現比較多高度疑慮的狀況，所以轉為篩檢兩次，而只要是確診者、陰轉陽的確診者，都要三採陰性，確定沒有疑慮才會解除隔離。