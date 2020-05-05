吸血錢莊！「辦手機換現金」誘騙社會新鮮人　借1萬年息最高2萬

▲桃園市警局最近接獲多名被害人指控，某手機店以「辦手機換現金」為名卻從事重利放款，警方在其後車廂起出借條與本票等證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局最近接獲多名被害人報案，指稱遭地下錢莊以借款紓困為由，吸引借貸並附加違法重利，警方查獲陳姓男子開設手機行，卻以「辦手機換現金」為由，誘騙社會新鮮人洽詢，再以年息40%甚至200%款項放款，被害人借1萬元卻要償還年息4千至2萬不等重利，被複利壓得喘不過氣，警方短短1週查獲9件12人，光是利息就達百萬元以上，目前正追查涉案人到案。

▲桃園市警局最近查獲多起地下錢莊重利放款案件，起出借條等證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃警調查，最近接獲地下錢莊放款報案，從4月28日迄5月4日24時，執行掃蕩地下錢莊專案，總計查獲9件12人，起出被害人簽具借條、本票等事證， 被害人多達近30人，總獲利達百萬元以上，其中27歲陳姓男子開設手機行，以「辦手機換現金」為幌子，吸引社會新鮮人上門洽詢，再引誘被害人借貸年息逾40%甚至高達200%等款項，致使被害人陷入繳納龐大利息陷阱中。

▲桃園市警局最近查獲多起地下錢莊重利放款案件，起出本票等證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局偵查隊經長期佈線蒐證，通知陳男到案說明，並在其車上查扣被害人借據、本票等證據資料，陳男在偵訊時辯稱，是被害人自願借款簽立的本票，他不清楚是否為重利？警方認為陳男係推諉之詞，全案依重利罪嫌將陳男函送桃檢偵辦。

桃園警分局長黃炳訓呼籲，借款與資金調度應找合法銀行，千萬不要向地下錢莊或其他非法管道借款以免受害，若發現不法，請立即向警方報案處理。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►女大生想分手...恐怖情人威脅公布性愛片！軟禁她還辯「反鎖是習慣」

►配合中央紓困醫療機構水電費減免政策 鄭文燦：衛生局統一協助申辦

►趁放風時他連續伸手抓2獄友「鳥鳥」 他辯稱：只想給個驚喜