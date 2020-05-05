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500通電話狂問紓困1萬元　北市區公所6日加派人手、加開櫃檯

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▲▼松山區公所湧入民眾詢問。（圖／北市民政局提供）

▲松山區公所湧入民眾詢問。（圖／北市民政局提供）

記者楊亞璇／台北報導

行政院長蘇貞昌4日宣布擴大紓困，針對弱勢無保者、農漁民，排富後加發一萬元現金，不少民眾跑到區公所卻申請不到，現場人員也不清楚狀況，一片混亂。台北市民政局副局長吳坤宏表示，由於第一線同仁都沒有收到書面資料，對同仁跟民眾比較困擾，明天各區公所要加派人手、加開櫃檯，如果人潮太多，會以先行收件的方式處理。

蘇貞昌宣布，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金，有排富條件，包含收入低於各地最低生活費2倍，每戶發1萬元現金，5月6日起開放申請，預估18萬人受惠，消息一出，民眾擠爆區公所詢問，電話也被打爆。

吳坤宏5日在防疫會議後說明，紓困申請規範從媒體得知，第一線同仁都沒有收到書面資料，對同仁跟民眾比較困擾，如果民眾能自己提出一些舉證，比方說從事相關行業的照片，例如進貨證明，切結書也可以接受，財稅的部分就是由社會課同仁進入財稅系統查核，查核後會發相關紓困金。

吳坤宏表示，很多人對於資格不了解，同仁必須花很多時間去做說明跟解釋，每個區公所平均400到500通，明天開始就會在櫃台受理申請，有通知各區公所，明天要加派人手、加開櫃檯，如果人潮太多，不要讓民眾等太久，會以先行收件的方式處理，再另行通知民眾，以最快速度把紓困申請案處理完畢。

研考會說明，1999電話量確實有比平常多，增加200通左右，今天到下午3點為止，接到有關詢問紓困的大約的230通左右。

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