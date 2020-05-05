　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市促錢櫃增加亡者慰問金　假扣押由家屬決定

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市副市長黃珊珊回應疫情。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市副市長黃珊珊回應疫情。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃大火釀6死，台北副市長黃珊珊5日表示，北市府5日邀集錢櫃業者、保險公司開會討論相關賠償，市府要求錢櫃針對亡者必須再增列慰問金，由業者提出相關賠償金額後，而再由家屬決定，是否對錢櫃提出假扣押。

黃珊珊指出，她要求業者有關95位者跟傷者，名單上要讓兩邊同步，富邦產險有來，錢櫃跟保險公司都表示會負責到底。

黃珊珊說，第一、亡者的部分很明確，6位先做處理，希望增列再補助一些相關費用，因為有後事要處理，第二、掌握的名單提供給社會局比對，確認有沒有缺失，第三、8日開家屬說明會，說明後續事宜，消保官會是主要平台，下週開始，輕傷的部分每週開協調會，希望他們早一點跟傷者和解，有些重傷、住院的，需要多點時間，希望在5底前完成。

黃珊珊強調，住院的要回報關懷進度，市府也會了解家屬意向、傷者狀況，如果已經提出對罹難者增加慰問相關金額，由家屬決定要不要假扣押，後續由消保官提供相關協助，每次協商也都會請保險公司出席。

對於錢櫃不願專戶信託，黃珊珊指出，北市府原本希望錢櫃可以開專戶信託，業者希望直接對家屬，所以對亡者的部分提高慰問金額，提出的話，家屬就會在後續作業上比較願意協商。

ET快訊
金正恩「海上雙8淫奢遊輪」曝　他揭極樂內幕：辣妹輪流送上船
今年首波梅雨鋒面母親節到！「全台有雨」時間出爐
領了弱勢補助「還可領1萬元紓困」？　衛福部給解答
基隆預告殺人遭逮！他撂話「被砍到不好意思」　下秒持刀上街頭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金正恩「動用的可能是替身」！名醫曝關鍵「硬證據」：但他還活著

被列「痞子民代」罷免名單　呱吉：林盃但哩

北市促錢櫃增加亡者慰問金　假扣押由家屬決定

葉毓蘭批李進勇、陳朝建逆時中　「剁頭，我也不信」

500通電話狂問紓困1萬元　北市區公所6日加派人手、加開櫃檯

市長保衛戰！「市府五月天」加場記者會　目標鎖定：罷韓四君子　

民進黨台南市黨部主委選舉開砲　陳世輝控告潘新傳涉嫌賄選

時力黨團提案修《工會法》　盼給予警消組工會爭取權益

3人站路口要申請集會遊行？　林濁水：市政府機器抓狂了！

消防局長吳俊鴻請辭　黃珊珊：政務官負責任表現

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

《創造營2020》女學員撞臉黃子韜　自戀「長得像我不是一件壞事」笑翻XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

金正恩「動用的可能是替身」！名醫曝關鍵「硬證據」：但他還活著

被列「痞子民代」罷免名單　呱吉：林盃但哩

北市促錢櫃增加亡者慰問金　假扣押由家屬決定

葉毓蘭批李進勇、陳朝建逆時中　「剁頭，我也不信」

500通電話狂問紓困1萬元　北市區公所6日加派人手、加開櫃檯

市長保衛戰！「市府五月天」加場記者會　目標鎖定：罷韓四君子　

民進黨台南市黨部主委選舉開砲　陳世輝控告潘新傳涉嫌賄選

時力黨團提案修《工會法》　盼給予警消組工會爭取權益

3人站路口要申請集會遊行？　林濁水：市政府機器抓狂了！

消防局長吳俊鴻請辭　黃珊珊：政務官負責任表現

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

政治熱門新聞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

罷韓民調偽裝防疫調查　結果讓藍營嚇壞了

哪個紓困金適合你？　10個QA快速了解

華航印度撤僑專機　乘客登機吐心聲

快訊／韓國瑜答辯書全文曝光

紓困限制多　蘇貞昌臉書被罵爆！

快訊／外交部宣布：第三波口罩國際援助共707萬片

印度返台專機129人抵達　9人咳嗽緊急送採檢

新莊居檢男死在家　1日入境4日還回報正常

藍民調曝80萬市民支持罷韓　160萬人願意出門投票

印度企業家送家人搭專機赴台 因台灣最安全

高雄發大財看板被檢舉…市府火速出手

更多熱門

相關新聞

紓困申請　北市區公所6日加派人手

紓困申請　北市區公所6日加派人手

行政院長蘇貞昌4日宣布擴大紓困，針對弱勢無保者、農漁民，排富後加發一萬元現金，不少民眾跑到區公所卻申請不到，現場人員也不清楚狀況，一片混亂。台北市民政局表示，由於第一線同仁都沒有收到書面資料，對同仁跟民眾比較困擾，明天要加派人手、加開櫃檯，如果人潮太多，會以先行收件的方式處理。

消防局長吳俊鴻請辭　黃珊珊：負責任表現

消防局長吳俊鴻請辭　黃珊珊：負責任表現

太陽花政院版 逆轉改判有罪！ 「公民不服從」能否阻卻違法？如何拿捏分寸？｜行動法庭 第63集

太陽花政院版 逆轉改判有罪！ 「公民不服從」能否阻卻違法？如何拿捏分寸？｜行動法庭 第63集

紓困加碼民眾擠爆　北市區公所籲溝通

紓困加碼民眾擠爆　北市區公所籲溝通

錢櫃內部資料曝光！2月早規劃斷電

錢櫃內部資料曝光！2月早規劃斷電

關鍵字：

北市錢櫃

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

台灣加入WHO？世衛正面回應了

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

獨／北市國中生遭砍　傷口深可見骨

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

即／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面