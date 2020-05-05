北市促錢櫃增加亡者慰問金　假扣押由家屬決定

▲台北市副市長黃珊珊回應疫情。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導



錢櫃大火釀6死，台北副市長黃珊珊5日表示，北市府5日邀集錢櫃業者、保險公司開會討論相關賠償，市府要求錢櫃針對亡者必須再增列慰問金，由業者提出相關賠償金額後，而再由家屬決定，是否對錢櫃提出假扣押。



黃珊珊指出，她要求業者有關95位者跟傷者，名單上要讓兩邊同步，富邦產險有來，錢櫃跟保險公司都表示會負責到底。



黃珊珊說，第一、亡者的部分很明確，6位先做處理，希望增列再補助一些相關費用，因為有後事要處理，第二、掌握的名單提供給社會局比對，確認有沒有缺失，第三、8日開家屬說明會，說明後續事宜，消保官會是主要平台，下週開始，輕傷的部分每週開協調會，希望他們早一點跟傷者和解，有些重傷、住院的，需要多點時間，希望在5底前完成。



黃珊珊強調，住院的要回報關懷進度，市府也會了解家屬意向、傷者狀況，如果已經提出對罹難者增加慰問相關金額，由家屬決定要不要假扣押，後續由消保官提供相關協助，每次協商也都會請保險公司出席。



對於錢櫃不願專戶信託，黃珊珊指出，北市府原本希望錢櫃可以開專戶信託，業者希望直接對家屬，所以對亡者的部分提高慰問金額，提出的話，家屬就會在後續作業上比較願意協商。