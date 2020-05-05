「偷捐口罩給巴拉圭」高雄男狂酸：蔡政府好大方…96字造謠慘罰2千

▲台灣在巴拉圭當地採購口罩，援贈予巴拉圭醫療人員，卻有民眾上網造謠「台灣人民都不夠用，蔡政府還偷捐口罩」，下場曝光。（圖／翻攝自巴拉圭外交部推特）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名鄭姓男子於臉書社團《高雄大社，楠梓、燕巢，仁武生活交流圈》PO文暗諷，「蔡政府好大方，偷偷捐口罩給巴拉圭，搞得像賊一樣」，遭警方認為足以影響公共安寧。日前經橋頭簡易庭審理，判鄭男罰2000元。

裁定書指出，鄭男於今年3月底，因為在多人社團中散佈「哈！台灣媒體沒有敢報導，巴拉圭國內媒體報導出來了。媽的，台灣自己都不夠用，人民每個星期排數小時的隊，還冒著風雨只能買三片口罩，記住不像新加坡和越南一樣免費獲得口罩哦！蔡政府好大方，偷偷捐給巴拉圭口罩，搞得像賊一樣。」等謠言，被依違反社會秩序維護法移送法辦。

對此，今年3月巴拉圭大使館有在推特上感謝台灣捐贈當地「100萬個口罩」，我國外交部也出面表示，這些口罩是在巴拉圭當地購買，總計捐贈100萬個，優先給第一線的醫療人員使用。

法官認為，正值防疫期間，容易有錯誤資訊充斥，且「蔡政府好大方，偷偷捐給巴拉圭口罩」此句可能為不實事項，鄭男發文前應該要更加謹慎查證，避免擾亂視聽，卻沒有查證就發文，恐會增加社會防疫負擔，並認為鄭男行為會造成民眾恐慌，憂心防疫物資不足，因此橋頭簡易庭最終依散佈謠言、足以影響公共安寧，處鄭男罰緩2000元。



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