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獨／名醫家5命火！高消防正妹小編嘆XX比新冠肺炎可怕　曝2數字可避悲劇　　

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▲高雄市消防局正妹小編在臉書po出數字圖，強調住警器很重要 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲高雄市消防局正妹小編在臉書po出數字圖，強調住警器很重要 。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市心臟內科名醫賴文德一家7口在一場火警當中失去了5名親人，這讓高雄市消防局的正妹小編莊靜雅在自己臉書覺得相當心疼，她說新冠疫情確診連六天加零，但是一場住宅火災一早上就是5名死亡，「風險就是無所不在，最怕你以為它毫不存在」。

3日上午高雄市大連街發生5死火警，高雄市消防局的正妹小編莊靜雅在晚間十點多臉書發文表示：「疫情連6+0，住宅火災一個早上死亡+5，風險就是無所不在，最怕你以為它毫不存在」。簡單的語句當中，透露出莊靜雅心情相當沈重，一時間也不知道該說什麼，只能用這一句話來解釋自己一股莫名的沉重和悲傷，同時也希望死者安息。

而在4日火場調查當中，初步認為沒有裝設住警器是奪命的關鍵之一，因為在火警發生初期獲得「警示通知」，但是現在不少人對於「住警器」的需求概念還是相當薄弱，甚至認為花了錢又不一定用到，就像是「浪費」，為了打破這個迷失，莊靜雅自己跑了一躺賣場，把賣場裡頭的住警器一口氣全買了回來，然後他發現了很重要的數字。

▲高雄市消防局正妹小編在臉書po出數字圖，強調住警器很重要 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲高雄市消防局正妹小編在臉書po出數字圖，強調住警器很重要 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲三民區清晨住宅火警。（圖／記者吳奕靖攝）

▲三民區清晨住宅火警。（圖／記者吳奕靖攝）

莊靜雅發現住警器最高價格從千元到最低5百多塊，平均一顆單價是816元，如果以透天厝3房為例，寢室裝了3顆、樓梯2顆、廚房1顆，總計以6顆來算共要4896元。若是買到電池壽命約10年產品，每年平均花費約490元。她認為這個價格比自己購買的洋蔥安全帽9百多塊，或是每年的機車強制險600塊，只有「不及」而無「過」之。

同時也拿出對比每年吃喝玩樂，少喝10杯五十嵐珍奶或少喝4杯星巴克拿鐵、少吃一客西堤、少看兩場電影就能存回來，所以莊靜雅強調：「花少錢就可以大幅降低火災的風險，如果你壓根不重視...要付出的慘重代價，可能遠超過你所想像，單純用這樣的計算方式給周邊的親朋好友，透過裝設住警器，就能提高住家防火安全保障，費用你絕對負擔得起」。

▲高雄市消防局正妹小編在臉書po出數字圖，強調住警器很重要 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲高雄市消防局正妹小編在臉書po出數字圖，強調住警器很重要 。（圖／翻攝當事人臉書）

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