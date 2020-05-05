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捷運板南線出現色狼！180cm襯衫男車廂襲臀　正義女霸氣制止…他嚇到手狂抖

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▲捷運板南線出現襯衫襲臀狼。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲捷運板南線出現襯衫襲臀狼。（圖／翻攝《爆料公社》，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

台北捷運板南線5日傳出有色狼襲臀！一名網友於臉書《爆料公社》指出，板南線台北車站出現一名身穿襯衫、身高180公分男子，自江子翠往龍山寺的路上伸手摸一名年輕女性的屁股，所幸另一名見義勇為的女性出面制止，男子覺得羞愧才趕緊離開車廂。事發經過PO出後，原PO希望搭乘板南線的女性多多注意。

原PO指出，當時男子摸了該名年輕女性屁股後，而女子可能發現有色狼，便隨即在龍山寺先行下車。接著，一旁的正義女子在龍山寺開往西門的路上，直接對男子大喊「你剛剛幹嘛摸那個女生屁股」，此話一出，男子直接變臉「神情緊張、雙手發抖」趕緊在台北車站下車，不料，事後他趁人不注意時，默默走回到板南線月台準備搭車。

另一名網友看完貼文還留言補充內容，她指出，她的同事當時也在該車廂附近，聽到罵人聲才知道「原來車廂有變態」，且正義女子連續罵了兩次，男子當下手還不停發抖，同事因為擔心男子可能會有突如其來的大動作，下車後趕緊向站務人員舉發，提醒搭乘板南線女性要小心。

▲捷運板南線出現襯衫襲臀狼。（圖／翻攝《爆料公社》）

對此，台北市政府警察局捷運警察隊第四分隊分隊長黃俊嘉也在貼文下方留言，呼籲民眾若遇到類似情形要報案；據了解，現在警方正在處理中，也有找到這名男子的畫面下車畫面。

貼文一出，引起眾多討論，網友表示「真變態」、「噁心」、「各位女生當下遇到一定要求救跟報警，絕對要杜絕這件事情的發生啊」、 「希望不會有下一個受害者」。


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