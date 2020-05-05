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外出運動搞婚外情！3寶媽戀上20歲小鮮肉…夫面前甜傳：喜歡你躺我身上

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲人妻以外出運動名義，與自家員工大搞婚外情。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹一名便利店店長花花（化名）外出運動時，常常以「巧遇」名義與自家20歲員工阿輝（化名）見面，結果兩人竟展開婚外情，花花甚至在丈夫面前與阿輝打情罵俏，行徑相當誇張，花花丈夫得知妻子出軌後氣炸，決定向阿輝求償30萬元。

花花丈夫指控，兩人2003年結婚，育有三子，花花卻在2016年10月起開始會外出運動，有時雖然會跟著一起外出，卻多次發現花花「巧遇」阿輝，阿輝也會前來打招呼，再加上花花對他的態度日漸冷淡，令他產生疑心。

孰料，花花丈夫進一步查看花花手機後，竟發現多段親密對話「每當你親我時，我就覺得好內疚」、「喜歡你躺在我身上」、「我需要你、想你」、「我其實喜歡躺在你的胸膛聽你的心跳聲」，決定質問，事後花花便主動向他坦承與阿輝交往一事，兩人有接吻、擁抱。

不過原本打算盼妻子回頭，他卻發現花花仍繼續與阿輝來往，甚至在他面前拿著手機，與阿輝打情罵俏，此外，花花丈夫更從孩子言談中，得知花花預謀出走，以母親名義購買房產，再轉移到自己名下供自居；對此，阿輝則否認與花花交往一事，聲稱花花和他只是店長與職員關係，看到店長運動經過便利店，就會去找對方聊天。

新竹地院一審判阿輝賠10萬元為適當，但花花丈夫不服，認為阿輝至今仍未道歉，且花花於分居期間竟是與阿輝同居，也無法接受一審判決金額過低一事，要求阿輝賠30萬元，二審法官審酌後，判阿輝再賠5萬元，阿輝總共要賠15萬元，全案確定。


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