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25年老車「掛他人車牌」查扣法拍1萬　自爽省24萬罰金！車主下場曝

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▲1995年份日產車輛遭查扣，法拍所得1萬。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲1995年份日產車輛遭查扣，法拍所得1萬。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

千萬別以為車輛遭查扣不領回就沒事！高雄市湖內警分局近期公開拍賣的56輛查扣車輛，其中一輛車齡逾20年的日產車積欠近25萬罰鍰，車子遭拍賣後還要被催繳24萬元。警方表示，查扣車輛經公開造冊3個月後仍未領回，就會進入公開拍賣程序，拍賣所得扣除積欠款項，就會移請相關單位強制執行，呼籲民眾不要以為不領車就不會被追究。

違反道路交通管理處罰條例遭到攔查舉發的駕駛人，部分因涉及汽車未領用有效牌照、懸掛他車號牌、未懸掛號牌或駕駛人有酒後駕車等情節，導致車輛落得移置保管的下場。有些民眾認為，只要不去領回車輛，監理機關就無可奈何，但是這些都是錯誤觀念。

▲湖內警分局日前拍賣查扣的56輛汽機車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲湖內警分局日前拍賣查扣的56輛汽機車。（圖／記者許宥孺翻攝）

為保障民眾財產權利，警方依標準作業程序處置車輛，先寄送通知書告知車輛所有人應在期限內繳納罰鍰，再攜帶相關證件和資料向查扣單位領回車輛，經公開造冊3個月後仍未領回者，就正式進入拍賣程序。湖內警分局日前就拍賣了56輛遭查扣的汽機車，8輛汽車每輛售價1萬元、48台機車每台售價2200元，總計所得18萬5600元。

警方指出，其中一輛1995年份的日產轎車，因罰金與稅金相加逾25萬元，拍賣所得依順序清償牌照稅、燃料稅、交通罰款，遇有不足的情況，權責單位將會向車輛所有人催繳積欠款項，如果不清償，就會移請行政執行署辦理。

▲湖內警分局日前拍賣查扣的56輛汽機車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲湖內警分局日前拍賣查扣的56輛汽機車。（圖／記者許宥孺翻攝）

湖內警分局長王世芳表示，民眾千萬別有不領車就不會被追究的心態，警方仍會依相關程序進行法拍，並將所得款項用於支付該車輛積欠款項，不足部分仍會依循強制執行手段向車輛所有人追繳。

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