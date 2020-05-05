驚悚畫面曝！欠債被押到迪化街　21歲男狂叫：我求你了…遭棍棒活活打死　

記者邱中岳、陳羿妏／台北報導

台北市一名21歲男子4月29日凌晨被人約至迪化街一處民宅，一進門即發現有8名惡煞在內，其中5人拉男子進房間，持球棒瘋狂痛毆，結果男子送醫後仍不治身亡。事後警方於新北市石門逮捕涉案的7名嫌犯，目前調查中，對此，痛毆現場畫面也曝光！

▲▼21歲男子被押到迪化街教訓，慘遭亂棒打死。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據現場畫面，可以看到男子急忙想解釋有關債務一事，但惡煞們不但不聽，一邊飆罵三字經髒話，一邊持棍棒、膠條狂痛毆，而男子已經整個身軀縮到角落，不斷哀嚎「阿阿阿阿阿阿阿......」、「我求你了，我明天帶錢給你」，哀求聲音至少呼喊10次以上，但幾名惡煞仍不停手，行徑相當誇張。

▲警方事後將涉嫌毆打的5嫌以及另外2名在場的人一併移送地檢署偵訊。（圖／記者邱中岳攝）

警方調查，21歲的張姓男子於4月28日晚間獲周姓男子「邀約」到迪化街二段的一處民宅，但張卻發現屋內22歲的李姓男子等8人持棍棒，原本打算落跑，卻遭眾人押進屋內，持棒狂毆張男，造成張男身上多處瘀青；直至29日凌晨，一夥人發現事態嚴重，緊急打119報案，並聲稱「現場有人受重傷」需要急救，警消獲悉後到場將男子送醫，但經過搶救後仍宣告不治，一群人還趁救護車到場之際，將涉案棍棒丟棄在附近巷弄。

▲打人力道大到連棒子都彎了，嫌犯還趁救護車來時將棍棒丟棄後巷。



警方調閱監視器，鎖定車輛後，順利逮到李男，訊後依殺人、妨害自由以及恐嚇罪嫌送辦；據悉，李嫌原本向警方供稱，因張積欠父親債務20萬元，所以才會找人將張約出並失手將人打死，但警方卻打臉，「李父在2004年過世，當時張才5歲，怎麼可能積欠20萬元」；李嫌得知無法辯駁便改口供稱，因叫張姓死者與另名男子收取100萬債務，但卻懷疑張侵吞20萬元，另名男子則將剩餘的80萬吃走，所以才將張約出質問，最後失手將人打死。

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