尹衍樑入主南山人壽10年不賣承諾快到了　金管會檢討要延長或易主

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者黃國霖攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽境界系統出包，引起多位立委關注此事。金管會主委顧立雄今（4）日表示，「目前南山新系統還未改善到讓我們滿意」，因此尚未復售投資型保單，至於潤成出具10年長期經營承諾，期限到明年為止，是否會易主或延長經營承諾，他則說，會來檢討看看，將跟保險局討論一下。

立委江永昌今天在財委會質詢時指出，南山人壽境界系統出包到現在為止，仍有保戶反應保費重複被收取、被標註身亡等狀況，質疑金管會對南山人壽要求不再出錯的手段根本沒用？

顧立雄表示，「目前南山新系統還未改善到讓我們滿意」，且一直有通報上來有問題，因此現在南山人壽上不能販售投資型保單，目前保單出錯都是在投資型保單上的系統，也就是設置上出了問題。

顧立雄也提及，目前要求公司找第三方認證單位，做出改善計畫，且該計畫也要向金管會提出，核心系統要如何改善到恢復做投資型保單，且沒有出現任何問題，如今南山就是卡在這個地方。

江永昌又問，當初潤成入主南山人壽時，金管會要求出具「10年長期經營承諾」，如今僅剩1年的時間，但境界系統仍尚未搞定，是否要讓南山人壽易主或延長承諾？

顧立雄則說，金管會會來檢討看看，將跟保險局討論一下。

據了解，2011年潤泰集團與寶成集團合資成立的「潤成控股有限公司」，以21.6億美元買下南山人壽97.57%股權，金管會當時就已宣布5大審核標準，包括買方必須承諾保障保戶及員工權益、買方資金來源必須符合我國法令規定及財務健全性、買方必須有專業能力經營保險業、買方必須有長期經營承諾、買方必須有財務能力因應未來增資需求，其中長期經營承諾部分，潤泰集團總裁尹衍樑當時承諾，南山股權至少10年不會移轉。