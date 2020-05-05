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「地表最強應召網」搶酒店客！小隻馬優優雙冠王　嫖客大讚女友fu

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酒店停業！「地表最強」應召網搶生意　小隻馬優優雙冠王…嫖客：根本女友。（圖／翻攝「美好茶」網站）

▲應召業者號稱「地表最強外約定點，加入網站免費，資料保證不外洩，現金交易喜歡再消費。」（圖／翻攝「美好茶」網站）

突發中心／綜合報導

新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心宣布酒店、舞廳全面停業。而應召站業者趁勢崛起搶生意，不僅直接在網站刊登各女子的照片、罩杯等資料，還有顧客的「滿意排行榜」，第一名像是有越南妹小隻馬「優優」，讓嫖客大讚「一眼看了就是我的菜」、「有女朋友的fu！」

指揮中心4月9日下令，為維護民眾健康，酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱，配合相關防疫措施，如今將滿一個月。當時措施一施行，就有警方認為，可能有酒店妹會迫於經濟壓力，被應召業者吸收，轉而改當應召女郎接客。

而有網友發現，有應召業者成立「美好茶」的網站，標榜「待客如初戀，給我一個機會，還您一個春天」，號稱「地表最強外約定點，加入網站免費，資料保證不外洩，現金交易喜歡再消費。」

▼越南小隻馬「優優」奪雙冠王。（圖／翻攝「美好茶」網站）

酒店停業！「地表最強」應召網搶生意　小隻馬優優雙冠王…嫖客：根本女友。（圖／翻攝「美好茶」網站）

而業者服務地點遍及全台19地區，連外島澎湖、金門都有，甚至設立各縣市的排行榜，包括「評分排行」和「話題女王」兩部分。網站上標註「約妹真實評價，請勿洗分，違規者予以封鎖。」

而各地區的「第一名」也競爭十分激烈，像是身高160公分、體重43公斤、D罩杯的小隻馬「優優」囊括雙冠王，根據網站資料介紹，她是越南妹，50分鐘3000元、30分鐘2600元。有許多嫖客留言，「雖然中文都聽不懂，有女朋友的fu」、「根本就女朋友啊」、「一進門笑容滿面，一眼看了就是我的菜。」警方擔心，應召站恐成為防疫破口。

至於酒店和舞廳何時可恢復營業？指揮中心副指揮官陳宗彥日前表示，現階段仍要拜託業者一起辛苦一點，再撐一下，雖地方政府有逐步針對娛樂場所採取實名制措施，但還是希望酒店、舞廳配合撐一下，禁令暫時會持續，將來會視狀況鬆綁。

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